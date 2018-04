Adoptar hábitos sostenibles es la clave para salvar el mundo

Aunque suene trillado, separar los desechos sólidos, reutilizar el plástico y ahorrar agua son algunas prácticas que todos podemos hacer en nuestro hogar y que contribuyen, en gran medida, al sostenimiento del medio ambiente y a frenar los efectos del cambio climático.

“La adopción de hábitos sostenibles es clave, por lo que la educación o reeducación misma para la creación de dichos hábitos es vital. No se trata de hacer las cosas porque nos lo impongan o porque es de lo que se habla en todo el mundo, si al final no entendemos el porqué de ello y no nos adentramos a fundamentar bien estas acciones”, indicó María José González Campo, profesora de los programas de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Añadió que esas prácticas también deben contener un componente social y económico más allá de lo que todos hemos visto y leído en medios de comunicación y redes sociales sobre lo que debemos hacer a favor del medio ambiente.

A continuación algunos de esos hábitos que se deben adoptar para poner un granito de arena desde el hogar y la familia por la conservación del medio ambiente.

- Las clásicas: reducir el tiempo en duchas, reciclar, reusar, utilizar bombillas de bajo consumo; no mantener conectados los electrodomésticos que no requieren que así sea. Si hay que comprar uno nuevo, elegir uno que consuma menor energía, lo que conlleva a su vez un ahorro en los pagos de la factura.

- Apoyar el comercio y a nuestros campesinos y campesinas en la compra de sus productos, para llevarlos a nuestra mesa. “Cuando dejamos de ser actores pasivos en la realidad de nuestro país y regiones, y pasamos a ser activos en la transformación positiva de estos, es la mejor acción tomada desde casa”, anotó la profesora González.

- Disminuir el consumo de ciertos productos o no comprar aquellos que somos conscientes que en algunas o todas las etapas de su ciclo de vida están generando un impacto ambiental y socio-económico muy grande.

- Interesarse en participar o crear espacios en familia, que incluyan a ciudadanos desde diversos sectores, donde nos unamos a construir regiones más sostenibles. No desde el señalamiento sino desde la cooperación en toma de decisiones y acciones contundentes frente al cambio climático, problemáticas sociales, etc.

- No olvidar las pequeñas acciones individuales como evitar el uso del pitillo, usar bolsas reutilizables para mercar, no botar la basura por la ventana. “Debemos creernos el cuento de que sí podemos transformar con esas acciones y que cuando somos recurrentes en ellas, vamos creando esos hábitos sostenibles que son necesarios para la lucha contra el cambio climático”, señaló la docente de la UTB.