Animales famosos que murieron en 2018

25 abril. Muere Inuka, el primer oso polar nacido en el trópico

Inuka murió de 27 años, una edad que equivale a 70 años en los humanos. Nació el 26 de diciembre de 1990 y era una de las principales atracciones del zoológico de Singapur. Padecía diversos problemas de salud vinculados a su edad, en particular artritis y finalmente le aplicaron la eutanasia para evitarle el dolor. Sus padres fueron Sheba, nacida en cautividad, y Nanook, nacido en libertad. La muerte de Inuka pone fin a una era en el zoológico de Singapur ya que la dirección anunció que no será reemplazado y por lo tanto no habrá más osos polares.

Junio 4. Muere Pelusa, la elefante del zoológico de La Plata

El paquidermo fue protagonista de una película argentina titulada Un elefante color ilusión, 1970, y estaba próxima a ser trasladada al Santuario de Elefantes de Brasil, pero murió a causa de una enfermedad en sus patas traseras denominada pododermatitis crónica, producto del cautiverio, que le impedía moverse con normalidad y acostarse a descansar.

19 de junio. Muere Koko la gorila que podía comunicarse con humanos

Había sido adiestrada por el científico Francine Patterson y era conocida por su dominio del lenguaje de señas. Koko fue protagonista de varios documentales y la portada de la revista de la National Geographic dos veces. Recibió la visita de reconocidos personajes como Robin Williams. Además adoptó varios gatitos, a uno ella ella misma lo bautizó como All Ball, que murió arrollado. Ante la noticia dijo “mal, triste” y estuvo conmovida durante un tiempo. “Koko tocó las vidas de millones de personas, fue embajador de todos los gorilas y un icono para la comunicación y la empatía entre especies. Ella fue amada y será profundamente extrañada”, expresó The Gorilla Foundation en un comunicado.

19 de Junio. Muere el orangután de Sumatra más antiguo del mundo.

Puan fue ganador del Guinness Récord en 2016 por ser el orangután de Sumatra más longevo del mundo. Alcanzó los 62 años, superando las expectativas de vida de su especie y murió en un zoológico de Australia a causa de molestias ocasionadas por su avanzada edad. Tuvo 11 hijos y 54 descendientes. “Hizo mucho por la colonia en el zoológico de Perth y la supervivencia de su especie, por lo que estoy muy orgullosa del nivel de atención que se le brindó a Puan a lo largo de sus años, pero de manera importante en sus últimos días”, dijo Holly Thompson, Supervisora ​​de Primates de la institución en un comunicado.

27 de noviembre. Muere Perla, la jirafa del Bioparque Ukumarí.

El mamífero nacido en México había llegado junto a su compañero Otún al Bioparque Ukumarí de Pereira en julio de este año. Cuatro meses después se produjo su deceso debido a una estenosis intestinal de nacimiento que le impedía hacer una digestión adecuada. Los científicos descartaron que su compañero padeciera la misma molestia y se encuentra en buenas condiciones. “El mejor homenaje que podemos hacerle a Perla, nuestra primera jirafa en Pereira, es mantener vivo nuestro proyecto de protección y bienestar animal en especies como la jirafa que se encuentra amenazada a nivel mundial”, afirmó Juan Pablo Gallo Maya, alcalde de Pereira.

1 de diciembre. Murió Vera, la rinoceronte blanco de la Hacienda Nápoles

Era uno de los últimos rinocerontes blancos sobre el planeta. Hasta sus 30 años estuvo en el Zoológico Santa Fe de Medellín y después de diferentes movimientos activistas para preservar la salud del animal fue trasladada a la Hacienda Nápoles en Puerto Triunfo donde vivió sus diez últimos años de vida. “Fue en este lugar donde Vera aprendió a comer sola, consumiendo la hierba fresca directamente de la tierra, pues durante su vida de zoológico siempre le dieron hierba picada. Aquí tuvo lugar también el descubrimiento de Vera de sus propios baños de lodo, tan necesarios para estos animales.”, afirmó el parque temático en un comunicado.

10 de diciembre. Muere Roger, el canguro fisicoculturista de Australia.

El marsupial había protagonizado un documental de BBC en 2013 titulado Kangaroo Dundee que lo catapultó a la fama, además de unas fotografías que se hicieron virales que mostraban su musculoso cuerpo. Pesaba 89 kilos y medía 182, sus cuentas en redes sociales sumaban 1,3 millones de seguidores. Su rescatador cuando era una cría, Chris Barns, dijo que el canguro murió a la sombra de su arbusto favorito, dónde le gustaba resguardarse del tórrido calor de la región. “Vivió una buena y larga vida y fue amado por millones en todo el mundo”, señaló Barns al canal ABC. El animal fue enterrado en el santuario del que no pudo ser liberado debido a problemas en una pata.