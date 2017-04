Colombia, uno de los diez países más vulnerables al cambio climático

La tragedia de Mocoa es apenas la última alerta de la naturaleza que le recuerda a Colombia todos los días la importancia de la prevención contra los fenómenos naturales.

No en vano, distintas autoridades como los Ministerios de Ambiente y de Vivienda, el Ideam y todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres han insistido en la necesidad de que Alcaldes y Gobernadores, y todas las entidades responsables, adopten los planes de contingencia para evitar nuevos desastres.

“Esto no es un juego. Colombia es uno de los diez países más vulnerables al cambo climático, vamos a tener este tipo de eventos extremos con mucha frecuencia si no se adoptan medidas urgentes”, dice el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, tras reprochar que “muchos municipios del país no tienen actualizados los mapas de riesgo de desastres”.

Nada más la semana pasada el propio director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ómar Franco Torres, presentó al país el primer ‘Mapa de Riesgos de Inundaciones y Deslizamientos’, que da cuenta de la vulnerabilidad a estos fenómenos de 22 Departamentos y 27 municipios del país.

Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, Antioquia, Córdoba, Cesar, Cauca y Meta son los de mayor amenaza por inundaciones lentas.

Mientras, los departamentos con mayor amenaza de crecientes súbitas son Cundinamarca, Boyacá, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, Tolima, Nariño, Norte de Santander, Cauca y Bolívar.

El análisis del Ideam señala que 28 % del territorio nacional, es decir un tercio del país, tiene amenaza de inundaciones en 79 municipios. Básicamente son tres regiones importantes de nuestra geografía.

En el Oriente del país el informe menciona a las llanuras bajas de las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas; están también los valles aluviales de las regiones Caribe y Pacífica por el posible impacto del río Magdalena, la depresión Momposina, los valles de los ríos Sinú y Alto San Jorge, regiones aledañas a los ríos Atrato, San Juan, Telembí, Patía y Mira, y los valles del gran Cauca y el majestuoso Magdalena.

Y no se trata de pequeños poblados rurales. Bogotá, Cali y Barranquilla son las ciudades capitales más expuestas a inundación, seguidos por Apartadó (Antioquia), Chía (Cundinamarca) y Jamundí (Valle del Cauca).

Y aunque las condiciones meteorológicas cambian casi a cada hora -el Ideam emite hasta seis boletines diarios con la evolución climática (ver entrevista con el director del Ideam)- algunos patrones comportamentales muestran la gravedad de la situación.

Se mantiene la alerta roja por posibles crecientes súbitas para las cuencas altas de los ríos Caquetá, Mocoa, Sangoyaco y Mulato; cuencas alta y media de los ríos Orteguaza y Putumayo.

Y con las alertas de crecientes e inundaciones, producto de las mayores precipitaciones en los últimos meses de 2016 y enero y febrero pasados debido al Fenómeno de la Niña, especialmente en las regiones Andina y Pacífica y los Piedemonte Llanero y Amazónica, necesariamente vienen los deslizamientos.

“Tenemos unos suelos muy húmedos, una montañas colmatadas de agua, no tuvimos unos meses secos para drenar el suelo, entonces las montañas están como esponjas. Eso hace que los ríos Magdalena y Cauca tengan altos niveles. Y el mayor peligro viene cuando llega la temporada de lluvias. Eso hace que aumente el nivel de los ríos, y que urgente y necesario monitorearlos todo el tiempo para evitar otras avalanchas desde las partes altas”, considera el meteorólogo y exdirector del Ideam Ricardo Lozano.

COLOMBIA, PAÍS VULNERABLE

Los expertos explican que por Colombia hallarse ubicado en el trópico y ser un territorio rico en agua, es más vulnerable a los cambios climáticos. “Aquí no tenemos estaciones, pero somos susceptibles a que llueva todos los días”, señala Lozano.

De ahí que la clave sea más que la atención, la prevención, que debe involucrar esfuerzos interinstitucionales, pero sobre todo de los responsables locales y regionales -Alcaldías y Gobernaciones- de los Planes de Contingencia, pero ante todo de actualizar sus planes de Ordenamiento Territorial para evitar el poblamiento de las riberas de los ríos y zonas de alto riesgo.

Un reciente informe del Departamento Nacional de Planeación da cuenta de que 31 % de población colombiana está expuesta a amenazas alta y media por movimientos en masa, asociados a crecientes súbitas. Y que los niveles de vulnerabilidad están directamente ligados a factores como población en pobreza extrema, déficit de vivienda, bajas coberturas de acueducto y alcantarillado, entre otros aspectos.

“La naturaleza no es responsable de nuestros desastres, es al revés: nosotros estamos usando la naturaleza de manera irresponsable. Y la naturaleza responde”, concluye Lozano.

“SOMOS UN PAÍS ALTAMENTE VULNERABLE A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA”: ÓMAR FRANCO, DIRECTOR DEL IDEAM

¿Cuál es la situación hoy de los 500 municipios amenazados por inundaciones y deslizamientos?

El domingo pasado (2 de abril) cuando señalamos sobre municipios con algún grado de alerta con deslizamientos y crecientes súbitas, era con relación a lo ocurrido en la semana anterior. Para los días martes y miércoles de esta semana, por las condiciones de precipitación en el país, donde tuvimos tiempo seco en algunas regiones, en especial las regiones Andina y Caribe, estas alertas disminuyeron de forma importante.

Por esa razón los municipios que alertamos el día domingo no son los mismos que alertamos el día miércoles, ni el jueves ni inclusive el día de hoy (viernes).

¿Cuál es la situación de hoy?

Esto me permite hacer mención a la importancia de los boletines e información que expide el Ideam cada cuatro o seis horas con relación a las condiciones meteorológicas del país. Por eso invitamos nuevamente a los Alcaldes, Gobernadores y autoridades competentes de la Gestión del Riesgo a consultar la información que está prevista y dispuesta y disponible en la página institucional.

¿Qué regiones podrían verse afectadas en los próximos días por las lluvias?

Este fin de semana podremos tener la reactivación de precipitaciones, tenemos 70 % de probabilidades de algún grado de aumento en las precipitaciones en la región Andina, Piedemonte Llanero, Pacífico, Meta, Eje Cafetero, Nariño, Chocó, Risaralda, Amazonía y Orinoquía.

Eso, entre sábado, domingo, lunes y martes. El miércoles tendremos otro boletín, pero se requieren nuevos análisis.

¿Qué se espera de la temporada de lluvias?

Hay que recordar que esta es la segunda temporada regular de lluvias para esta época del año, y puede haber intervalos de tiempo seco alternados con precipitaciones de variada intensidad. Las condiciones meteorológicas del país están asociadas a una condición tropical. Somos un país tropical, no tenemos estaciones y por lo mismo no tenemos épocas de todos los días lluvia o todos los días sol.

Colombia es un país de más o menos lluvias asociadas a su posición en el trópico, por eso es más difícil la ocurrencia de una situación puntual, toda vez que estamos sujetos a la variación meteorológica, a la dirección de los vientos, al ingreso de las condiciones meteorológicas de la Orinoquía, de la Amazonía, a lo que suceda en el Pacífico, en fin.

Eso, obviamente, afecta las condiciones climáticas de todo el país...

Colombia es altamente vulnerable a la variabilidad climática, a las condiciones meteorológicas, porque estamos ubicados en una posición en donde tenemos la influencia de muchos parámetros meteorológicos que contribuyen de forma importante a tener condiciones particulares.

Adicionalmente, desde el punto de vista local, Colombia es un país de muchos microclimas, tenemos diferentes comportamientos, lo que sucede en la Orinoquía y su sistema de precipitación es distinto a lo que sucede en la región Andina o en la región Caribe. Somos un país que tiene diversidad de climas, diversidad de condiciones, diversidad de comportamientos climáticos, eso nos obliga a estar actualizando la información cada cuatro horas.

¿En materia de prevención, cuál es el mensaje del Ideam?

Cuando inicia la temporada de lluvias, que es desde mediados de marzo, abril y mayo, en las regiones Andina y Caribe, buscamos que las autoridades activen los planes de contingencia y manejo de riesgos, a fin de que ellos puedan tomar decisiones respecto de su condición de vulnerabilidad y amenaza.

DEFORESTACIÓN

- Potrerización, incendios forestales, minería ilegal y cultivos de uso ilícito, son los principales factores que afectan a los bosques del país.

- La tasa anual de deforestación en el país para 2015, se redujo en 12 % con respecto al 2014.

- Durante 2015 la deforestación se concentró principalmente en las regiones Amazonía y Andina.

- 40 % de la superficie continental de Colombia registra algún grado de erosión.

- 70 % de la deforestación se da en municipios de posconflicto, como Mocoa.