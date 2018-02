Crisis de agua en Ciudad del Cabo afecta hasta a los magos

Los ilusionistas internacionales deberán hacer su parte para ahorrar agua en la ciudad sudafricana de Ciudad del Cabo, asolada por la sequía y que según las autoridades podría tener que cerrar la mayoría de los grifos en abril.

Un publicista del programa "The Illusionists Direct from Broadway" informó que un acto de magia llamado "celda de tortura en tanque de agua" debió ser eliminado del programa y ya no será presentado a finales de este mes. Una declaración dijo que los productores y los intérpretes del acto "son extremadamente sensibles a esta situación y agradecen a los clientes por su comprensión".

Las autoridades de Ciudad del Cabo siguen dando la bienvenida a los turistas, pero han pedido que los visitantes respeten las restricciones al uso del agua en el popular destino internacional, cada vez más estrictas.

Las tensiones han ido aumentando en la ciudad de 4 millones de personas en medio de quejas sobre la especulación con los precios del agua embotellada. El ejército está preparado para brindar seguridad en los puntos de recolección de agua si ocurre el llamado "Día Cero".