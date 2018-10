Decomisan a turista española artesanías de Carey durante operativos en Cartagena

En el día de ayer los establecimientos del sector comercial Las Bóvedas se comprometieron a no vender estas artesanías. // Cortesía.

En julio de este año el sector comercial de Las Bóvedas, en el Centro Histórico, fue el escenario escogido para el lanzamiento del sello en contra de la venta de artesanías de tortugas Carey, una especie marina que por años ha lidiado con personas que comercializan con su caparazón y que hoy la tiene en vía de extinción.

En las últimas horas y durante un censo de control y vigilancia en este sector del Corralito de Piedra, miembros del Establecimiento Público Ambiental, EPA, Policía de Medio Ambiente y la Fundación Tortugas del Mar se logró el decomiso a una turista española de varias piezas elaborados con Carey.

La venta de productos artesanales provenientes de diferentes especies silvestres que se encuentra en vía de extinción es una conducta tipificada como delito en el Artículo 328 del Código Penal Colombiano Ley 599 de 2000 (aprovechamiento ilícito de los Recursos Naturales Renovables).

(Le puede interesar:Los cuatro delitos ambientales más multados en Cartagena)

La ciudadana española tenía un collar y dos pulseras que, aunque alegó traerlas desde su país, fueron incautadas por la Policía Ambiental y a su vez recibió una charla de sensibilización para que no pida ni compre estos accesorios.

Por su parte, el establecimiento comercial que vendió las artesanías entró en un proceso sancionatorio.

“Es importante continuar con el control y vigilancia no solo a los vendedores, si no también a los turistas que compran estas piezas. No podemos permitir que continúen diezmando las tortugas marinas en Colombia y el mundo”, expresó Karla G. Barrientos Muñoz, de la Fundación Tortugas del Mar.

En el censo de control y vigilancia también participaron Policía de Turismo y Policía de Carabineros.

La campaña que busca erradicar la venta ilegal de estas artesanías comprometió a las familias de artesanos que trabajan en las Bóvedas a ser los mejores embajadores de las tortugas y a ser los primeros responsables de que este tipo de accesorios no se comercialicen.