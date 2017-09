Dominica insta a "tomar en serio" el huracán María y estudia toque de queda

El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, dijo hoy en un mensaje a la nación que hay que "tomarse muy en serio" el huracán María, que tocó hoy tierra con categoría 5, y afirmó que no descarta imponer el toque de queda.

En un mensaje radiado dirigido a la nación advirtió que no tolerará ningún acto de pillaje tras el paso ciclón, como ocurrió en otras islas de las Antillas Menores a consecuencia del huracán Irma hace dos semanas.



Para un mejor control de la situación no descartó imponer el "toque de queda" en "caso de ser necesario" y poder así "tener un mayor control de la situación".



También pidió a los ciudadanos que "no esperen a que los ríos se desborden y luego intenten pasar por las calles inundadas. Váyanse a casa de amigos y de familiares o al refugio más cercano", dijo Skerrit.



Además ordenó el desalojo de las zonas próximas al mar susceptibles de inundarse y no descartó imponer el toque de queda en la isla "en caso de ser necesario".



El propio Skerrit dijo a través de su página oficial en la red social Facebook que los vientos huracanados se llevaron el tejado de su vivienda que, escribió, comenzó a inundarse por lo que estuvo "a merced" del ciclón.



Posteriormente dijo que fue rescatado por los servicios de emergencia.



A lo largo de la jornada los ciudadanos de Dominica invadieron los supermercados donde muchos bienes de primera necesidad están ya agotados.



"Yo ya he comprado agua, cargado mis aparatos electrónicos y me he asegurado que mis documentos están en un sitio seguro. Ahora a pasarla como mejor pueda con un rezo incluido, que no viene mal", dijo a los medios locales Leandra Lander, ex Miss Dominica y ahora profesora.



Por su parte, la cantante de jazz Michele Henderson dijo que estaba preparada para afrontar lo que viniera.



"Ya he almacenado todo el agua fresca que he podido así como comida seca. He puesto a mis perros y conejos en un lugar seguro, tapado mis ventanas y estamos en el sótano de nuestro apartamento", agregó.



El dueño del popular restaurante en el sur de la isla "Sets BBQ" dijo a Efe que ya había guardado todo lo que podría representar un proyectil potencial y recolectado agua en todos los "recipientes habidos y por haber".



Además dijo que le había dado tiempo a visitar a sus vecinos y limpiar los desagües de su casa.



Los aeropuertos y puertos están cerrados y no serán abiertos hasta que sea autorizado por la oficina local de gestión de emergencias.



Como medida de precaución antes de la llegada del huracán la compañía de aguas Dowasco interrumpió el servicio como medida de precaución.



Y la empresa Domlec, la única eléctrica de la isla, dijo que la electricidad funcionará "hasta que deje de ser seguro".



Pese a que los medios locales indicaron que María era el peor huracán en pasar por la isla, el primer ministro precisó que hace 38 años el ciclón David, también de categoría 5, ya "despojó de gran parte de su naturaleza a la isla" con vientos de más de 281 kilómetros por hora y causó la muerte a 2.000 personas.



Martinica y Guadalupe han sentido el ciclón con fuertes vientos y lluvias.