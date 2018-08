El EPA se rajó en mediciones de calidad del medio ambiente

Cartagena es una ciudad que no solo está rodeada de playas, tiene importantes cuerpos de agua como la Ciénaga de la Virgen y el Caño Juan Angola, los cuales poseen a su vez una importante variedad de manglares.

También está en la ciudad la zona industrial de Mamonal, a pocos kilómetros de la ciudad y en inmediaciones del corregimiento de Pasacaballos, representando una zona con altas emisiones de gases por la gran cantidad de empresas y fábricas que allí se encuentran.

Recursos vitales como el agua deben ser cuidados por la ciudadanía y sobre todo por las entidades a cargo, tales como el Establecimiento Público Ambiental, EPA, que además debe vigilar por la calidad del aire que se respira, por los niveles de ruido, entre otros.

Sin embargo, en la última entrega del Informe de Calidad de Vida de Cartagena Cómo Vamos 2017, el EPA se rajó, es decir, no está cumpliendo con sus funciones, y por ende, los cartageneros no conocen la calidad de los cuerpos de agua, del aire, ni los mapas de ruido en la ciudad. Al no tener estas estadísticas tampoco se puede conocer sobre lo que se debe trabajar.

En términos generales no es posible establecer el estado del ambiente en Cartagena ya que no se cuentan con mediciones de aire y ruido actualizadas.

Calidad del aire

De acuerdo con el IDEAM, Cartagena debe tener un Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) tipo III: Intermedio.

En otras palabras, la ciudad debe contar con un monitoreo permanente del aire y debe medir tres parámetros: contaminantes atmosféricos PM 10, PM 2,5 y Ozono.

Para PM10 se deben contar con mínimo 3 estaciones y para PM 2,5 y Ozono con mínimo una estación.

Cabe aclarar que el PM10 representa a aquellas partículas de polvo, cemento, polen, etcétera, cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 micrómetros, y pueden ingresar a nuestras fosas nasales y faringe. Por su parte, el PM2,5 representa a unas partículas mucho más pequeñas, pues tienen un diámetro de 2,5 micrómetros, que es menos que el grosor de un cabello.

Según el EPA, la ciudad cumple con los requisitos de estaciones y de medición de los tres parámetros. Sin embargo, no hay una justificación técnica para la ubicación de las estaciones y la periodicidad de monitoreo es incompleta, puesto que no es permanente como lo exigen las directrices del IDEAM, a excepción del parámetro ozono.

Las estaciones para la medición del aire que existen en la ciudad están ubicadas en Base naval; Zona Franca La Candelaria; Estación de Policía; Cardique; Bocana y EPA, pero ninguna de las que miden PM 10 y PM 2,5 lo hace de manera permanente, como lo dicta la ley.

Es decir, en la ciudad no es posible conocer la calidad del aire que se respira debido a que no hay una medición los 12 meses del año.

Mediciones del ruido de hace 5años

Hace más de 5 años no se actualizan las mediciones de ruido en la ciudad, por lo tanto no se puede establecer si las acciones mitigantes están surtiendo efecto.El único trabajo que al parecer ha hecho el EPA con el tema del ruido, es atender las quejas de la comunidad.

De acuerdo con el EPA, en 2017 casi el 70% (214) de las quejas por ruido provenían de la localidad 1 Histórica y del Caribe Norte. Adicionalmente, en esta localidad se hicieron más del 78% de las medidas preventivas hacia fuentes fijas.

En todo el año fueron recibidas 306 quejas en toda la ciudad.

Los principales lugares y actividades identificadas como generadoras de contaminación auditiva en los diferentes sectores son: azoteas, terrazas, bares, tabernas, discotecas, eventos y fiestas con Pick up y equipo de sonido, perifoneo y promoción de productos y servicios en el sector comercial, carpintería, chatarrerías, llanterías, marmolería, corte de aluminio, prácticas religiosas y construcción.

Sin mediciones de calidad del agua

La última medición que existe de la calidad de los cuerpos de agua en la ciudad data del 2015 – 2016.

En ese periodo se conoció que los cuerpos de agua, tales como la Bahía de Cartagena, Barbacoas, Islas del Rosario, y el Mar Caribe, presentan niveles inadecuados de fósforo. La Bahía muestra niveles pésimos en Coliformes termotolerantes y totales.

En términos generales, es óptimo el estado de los cuerpos de agua en términos de DBO5, Oxigeno disuelto y PH.

La información presentada en el informe con respecto a la calidad del agua, se pudo realizar con el apoyo de INVEMAR. Sin embargo, no están incluidas las Ciénegas y lagunas.