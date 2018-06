“El Plan 4C se quedó en solo palabras”: habitantes del barrio Boston

Cartagena es una de las ciudades más propensas de Colombia a sufrir los estragos del cambio climático. La Unesco la ubicó en el listado de los 31 sitios turísticos más amenazados por el calentamiento global y, además, aseguró que para 2040 podría quedar expuesta a una subida del mar de hasta 60 centímetros.

Para contrarrestar los efectos de un planeta en transformación, en Cartagena se creó en 2015 el Plan 4C, una estrategia que busca que la ciudad sea competitiva y compatible con el clima. Tres años después, este proyecto no se ha puesto en marcha por falta de recursos. Al parecer, todo se quedó en papeles y ‘buenas intenciones’.

Tal vez uno de los objetivos más llamativos de este proyecto es convertir a Boston en el primer barrio del país adaptado al cambio climático. Al estar al borde de la ciénaga de La Virgen, este barrio es altamente vulnerable a las inundaciones cuando empieza la temporada de lluvias.

Edwin Gómez, representante de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector El Pueblito, del barrio Boston, le contó a El Universal que la comunidad está defraudada porque aunque siempre han tenido la intención de hacer parte del Plan 4C, la Alcaldía ni siquiera les da razón del rumbo de este proyecto.

“El Plan 4C ha quedado en nada. Desde la última vez que vinieron a hacer unos supuestos trabajos, hace dos años, no han regresado ni contestado a nuestras inquietudes. La comunidad está preocupada, ya que nos ilusionaron, se tomaron la foto para justificar sus labores y después se fueron.

“Si no tenían plata, no lo hubiesen anunciado. La gente ya perdió la esperanza, nosotros hemos tenido la voluntad, hemos hecho vueltas en la Secretaría de Planeación, pero no nos explican nada. Lo último que supimos es que el Plan 4C estaba como un anteproyecto”, manifestó el líder comunal.

Acción popular

Gómez señaló que no piensan quedarse con los brazos cruzados, por lo que acudirán a instancias judiciales para que Boston no se quede ahogado y en el olvido.

“Hemos pensado en poner una acción popular porque ese proyecto estaba en el plan de desarrollo de ‘Manolo’ Duque y nos prometieron que le iban a dar continuidad. No se puede jugar con los sentimiento de una comunidad vulnerable que sueña con avanzar y salir adelante”, puntualizó.

Este medio se intentó comunicar con Iván Castro, secretario de Planeación de Cartagena, pero no obtuvo respuesta. La última información entregada por esta dependencia es que el Plan 4C no tenía recursos y estaban buscando aportes del sector privado para avanzar.

Las estrategias

Son cinco las estrategias que contempla este plan y que permitirán que la ciudad se adapte al clima desde sus diferentes frentes:

1. Barrios adaptados al cambio climático: son aquellos que pasarán de ser vulnerables a las consecuencias del cambio climático a ser comunidades que lideren su propio proceso de adaptación. Estos barrios se amoldarán participativamente ante estos fenómenos y contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

2. Protección del patrimonio: el escenario climático más pesimista, sin acciones de adaptación, plantea que el 86 % de las edificaciones del patrimonio histórico se encontrarían en áreas inundables en 2040. Dicho riesgo se podría reducir en un 25 % si se toman medidas adecuadas de mitigación y adaptación como el mantenimiento, mejoramiento y construcción del sistema de drenajes del Centro Histórico.

3. Adaptación y ecosistemas: los ecosistemas y la zona insular del Distrito son altamente vulnerables al cambio climático. Las playas, lagunas costeras, manglares y arrecifes coralinos serían los más afectados. En este contexto, la estrategia busca restaurar, mantener y potenciar la estructura ecológica de la ciudad y sus áreas insulares mediante acciones de preservación y recuperación.

4. Turismo y cambio climático: se formará un sector turístico comprometido con la reducción de los impactos del cambio climático, de tal forma que lidere medidas de adaptación y mitigación que mantengan la posición de Cartagena de Indias como destino turístico nacional e internacional, caracterizado por su competitividad y altos estándares de calidad.

5. Puertos e industrias: para 2040 el 28 % de la industria y el 35 % de la infraestructura vial están bajo amenaza de inundación, tanto por lluvias como por ascenso del nivel del mar. Asimismo, el 100 % de la línea de costa se encuentra en moderado riesgo de erosión. Utilizar recursos de forma eficiente, así como mecanismos de producción más limpia con el fin de reducir las emisiones y los desechos, son algunas de las estrategias.