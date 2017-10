Este es el primer paso para que Cartagena sea una ‘Ciudad Verde’

La Ciudad Verde (LCV) es una iniciativa que nace de la ciudadanía con el objetivo de promover la sostenibilidad urbana. Se trata de un punto de encuentro entre los expertos y el rol activo de la participación ciudadana.

Esta organización, que nace en Colombia, es independiente y sus esfuerzos por el desarrollo sostenible de ciudades y regiones, se han visto presentes en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Manizales, Villavicencio, Barranquilla y Quibdó. LCV también tiene presencia internacional en países como Ecuador, Francia y México.

“Si bien no estamos ligados a un partido o ideología, entendemos la importancia de la política como actores importantes en temas de ciudad. No somos apolíticos pero no tenemos ninguna alianza con personas u organizaciones políticas”, afirma María José González Campo, líder del proyecto en Cartagena.

Logros e iniciativas

LCV, entre otras cosas, ha evaluado planes de desarrollo de las alcaldías y ha impulsado eventos, campañas creativas y actividades con una gran acogida en las ciudades en las que tiene presencia. En Medellín, por ejemplo, lograron recoger firmas donde los ciudadanos exigían a los candidatos locales de la ciudad incluir propuestas medioambientales en sus campañas, esto en el marco del Pacto por las Ciudades Sostenibles.

“La idea es generar espacios de construcción de ciudad y que la ciudadanía fortalezca sus conocimientos y capacidad crítica en estos temas, para que su rol en estos procesos sea mucho más asertivo y eficaz”, afirma González.

Cabe anotar que la organización está ligada a iniciativas importantes a nivel mundial tales como el Foro Mundial de la Bicicleta, Low Carbon Cities, entre otras.

Lunes de Ciudad

Como primera medida en Cartagena, LCV organiza un evento al que han llamado Lunes de Ciudad.

Se trata de un conversatorio con la orientación de expertos, en el que se evalúan retos, oportunidades y preocupaciones en la ciudad.

La cita es el próximo lunes 23 de octubre a las 4:00 p.m. en el Auditorio Jorge Taua del Campus Lemaitre de la Universidad Tecnológica de Bolívar (barrio Manga), para hablar esta vez sobre participación ciudadana y movilidad sostenible.

¡Están todos cordialmente invitados a construir ciudad!