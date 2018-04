Francia Márquez, la primera colombiana en ganar el premio Goldman

Francia Márquez es una abogada que, desde hace 15 años, lucha por la preservación del medio ambiente en el departamento del Cauca. Su labor fue premiada este lunes con el premio Goldman Environmental, que se entrega anualmente a los defensores de la naturaleza en todo el mundo.

Antes, en el 2015 fue reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos, pero su lucha ha implicado también ser desplazada e intimidada por grupos paramilitares que operan en la zona.

Este reconocimiento es el más importante en el mundo para la visibilización de la importancia que tiene la conservación del medio ambiente. Márquez es la única líder social y ambiental en el Cono Sur que ha sido escogida para este premio.

"Fue una casualidad porque no sabía nada. Recibí una llamada de un profesor que se llama Arturo Escobar. Él me dijo que me iban a llamar para un tema de la comunidad. Yo pensé que era una reunión, pero después recibí la llamada con la que me informaron que había ganado. No sabía ni qué decir", explicó la líder ambiental de 35 años.

Para ella, recibir este premio es reconocer el trabajo colectivo de los pueblos del Norte del Cauca: "Para mí es muy grande que una mujer afrodescendiente logre esto. Es una forma de mostrar la lucha que viven las personas que han muerto, y siguen muriendo, por defender su territorio. Es una oportunidad para que en Colombia se tengan en cuenta los retos para la conservación del medio ambiente. Para que, ahora que estamos en una apuesta electoral, los candidatos presidenciales piensen privilegiar este tema por encima de los intereses económicos y políticos", expresó Márquez.

Francia Márquez también hizo parte de la delegación encargada de la construcción del capítulo que contempla los asuntos étnicos en los diálogos de La Habana que dieron lugar al Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc.

Goldman Environmental es un premio que se entrega desde 1989 y que nació como un incentivo para los líderes comunitarios de todo el mundo, quienes a través de la participación comunitaria impulsan y realizan apuestas innovadoras para la preservación del medio ambiente.