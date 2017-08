La tormenta Harvey produce "inundaciones sin precedentes" en Texas, EE.UU.

La tormenta tropical Harvey ha cumplido con su amenaza destructiva y está produciendo "inundaciones sin precedentes" en el sureste de Texas (EE.UU.), que en el caso del área metropolitana de Houston han llegado a más de un metro de acumulación de agua.

Según informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EE.UU. en su boletín de las 21.00 GMT, Harvey, que el sábado se degradó a tormenta tropical, continúa con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 m/h), pero arrojando aun torrenciales lluvias y ocasionando "inundaciones sin precedentes".

El centro meteorológico señaló que el ojo del ciclón se halla a 35 kilómetros (25 millas) al noroeste de Victoria, Texas, estado en donde de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS) estadounidense, el ciclón ha dejado al menos cinco víctimas mortales y decenas de heridos.

Precisamente, el NWS ha calificado hoy a este ciclón de "catastrófico" y "más allá de cualquier experiencia", y pronosticó que partes de este estado acumularán hasta 50 pulgadas (1,2 metros) de lluvia, probablemente el registro mas alto de su historia.

This event is unprecedented & all impacts are unknown & beyond anything experienced. Follow orders from officials to ensure safety. #Harvey pic.twitter.com/IjpWLey1h8

— NWS (@NWS) 27 de agosto de 2017