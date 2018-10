Mamiferos no evolucionan lo suficientemente rápido para evitar su extinción

Los seres humanos están exterminando especies animales y vegetales tan rápidamente que el mecanismo de defensa incorporado de la naturaleza, la evolución, no puede mantenerse al día.

Un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, calculó que si los esfuerzos actuales de conservación no mejoran, muchas especies de mamíferos se extinguirán durante las próximas cinco décadas, por lo que la naturaleza necesitará entre 3 y 5 millones de años para recuperarse.

Se han producido cinco trastornos en los últimos 450 millones de años cuando el medio ambiente en la Tierra ha cambiado tan drásticamente que la mayoría de las especies de plantas y animales de la Tierra se extinguieron. Después de cada extinción en masa, la evolución ha llenado lentamente las brechas con nuevas especies.

La sexta extinción masiva está ocurriendo ahora, pero esta vez las extinciones no están siendo causadas por desastres naturales sino por culpa de los humanos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Aarhus y la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, ha calculado que las extinciones se están moviendo demasiado rápido para que la evolución se mantenga.

Si los mamíferos se diversifican a su ritmo normal, todavía les costará de 5 a 7 millones de años restaurar la biodiversidad a su nivel antes de que los humanos modernos evolucionen, y de 3 a 5 millones de años solo para alcanzar los niveles actuales de biodiversidad, según el análisis publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Los investigadores utilizaron su extensa base de datos de mamíferos, que incluye no solo las especies que aún existen, sino también los cientos de especies que vivieron en el pasado reciente y se extinguieron a medida que el 'Homo sapiens' se extendió por todo el mundo. Esto significó que los investigadores podrían estudiar el impacto total de nuestra especie en otros mamíferos.

Sin embargo, no todas las especies tienen el mismo significado. Algunos animales extintos, como el león marsupial australiano parecido al leopardo 'Thylacoleo', o la extraña 'Macrauchenia' sudamericana, eran linajes evolutivos distintos y tenían solo unos pocos parientes cercanos. Cuando estos animales se extinguieron, se llevaron consigo ramas enteras del árbol evolutivo de la vida. No solo se perdieron estas especies, también perdimos las funciones ecológicas únicas y los millones de años de historia evolutiva que representaban.

"Los mamíferos grandes, o megafauna, como los perezosos gigantes y los tigres dientes de sable, que se extinguieron hace unos 10.000 años, eran muy distintos desde el punto de vista evolutivo. Debido a que tenían pocos parientes cercanos, sus extinciones significaban que se cortaban ramas completas del árbol evolutivo de la Tierra", indicó el paleontólogo Matt Davis, de la Universidad de Aarhus, quien dirigió el estudio.

EL ELEFANTE, MENOS DEL 33% DE POSIBILIDADES DE SOBREVIVIR ESTE SIGLO

La regeneración de 2.500 millones de años de historia evolutiva es bastante difícil, pero los mamíferos de hoy también se enfrentan a crecientes índices de extinción. Las especies críticamente en peligro de extinción como el rinoceronte negro tienen un alto riesgo de extinción en los próximos 50 años. Los elefantes asiáticos, una de las dos únicas especies supervivientes de una vez poderosa orden de mamíferos que incluyó mamuts y mastodontes, tienen menos del 33 por ciento de posibilidades de sobrevivir a lo largo de este siglo.

Los investigadores incorporaron estas extinciones esperadas en sus cálculos de la historia evolutiva perdida y se preguntaron: ¿pueden los mamíferos existentes regenerar naturalmente esta biodiversidad perdida? Usando potentes ordenadores, simulaciones evolutivas avanzadas y datos completos sobre las relaciones evolutivas y el tamaño corporal de los mamíferos existentes y extintos, los científicos pudieron cuantificar cuánto tiempo evolutivo se perdería de las extinciones pasadas y futuras, así como el tiempo que tomaría la recuperación.

Los científicos idearon el mejor escenario del futuro, donde los humanos han dejado de destruir hábitats y erradicar especies, reduciendo las tasas de extinción a los bajos niveles de fondo observados en los fósiles. Sin embargo, incluso con este escenario demasiado optimista, los mamíferos tardarán entre 3 y 5 millones de años en diversificarse lo suficiente para regenerar las ramas del árbol evolutivo que se espera que pierdan en los próximos 50 años. Llevará más de 5 millones de años regenerar lo que se perdió de las especies gigantes de la Edad de Hielo.

