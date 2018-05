Minambiente insistirá en el cierre de Playa Blanca

“Enfrentamos una medida, la tutela, que quizá no nos permitirá implementar la medida, pero se seguirá deteriorando Playa Blanca, no sabemos si desaparecerá. No tenemos marcha atrás, vamos a insistir hasta que se implemente la medida”, recalcó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, durante el 61 Congreso de Agua y Saneamiento.

La semana pasada, el Juzgado Sexto de Familia admitió la tutela donde se reclama la vulneración de derechos al debido proceso, a la consulta previa e informada, al trabajo y a un mínimo vital.

Fue instaurada por José David Miranda López, representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, solicitando urgentemente, para evitar un “perjuicio irremediable”, la anulación de la Resolución 0774 del 10 de mayo de 2018, en la que el Ministerio de Ambiente pretende cerrar 1,1 kilómetros de playa para la anidación de tortugas carey.

El ministro también indicó que no comparte la posición de las personas que se oponen al cierre porque afecta a unas comunidades, pero sin tener en cuenta la contaminación de la playa, ya que es uno de los principales activos naturales de Cartagena.

“Creo que hay que tener mucha conciencia, que nosotros debemos proteger los activos naturales del país y este es el país de la biodiversidad. Playa Blanca es uno de los principales activos de la ciudad y este se está deteriorando a un paso acelerado y lo vamos a perder. Hay que intervenir ese activo, nosotros tenemos cierta inacción en esa zona. Además de otras cualidades, tenemos un sitio del desove de las tortugas carey que están en riesgo crítico de extinción”, puntualizó Murillo.

La temporada ideal para que la playa respire, se tomen acciones y la comunidad participe es entre mayo y junio. Incluso, el sábado liberarán tortugas en una zona cercana a Playa Blanca.