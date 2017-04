Murió tití que fue trasladada a Medellín con alto grado de desnutrición

Poco pudieron hacer los médicos veterinarios del Centro de Atención y Recuperación de Fauna Silvestre (CAV) de Medellín para salvar a la tití hembra de piel roja, que fue encontrada el pasado 18 de abril abandonada en el municipio de Turbaco, al norte de Bolívar, luego de permanecer en cautiverio por un largo tiempo.

El animal, en vía de extinción, tenía un aumento del ano que se conoce como prolapso rectal, un alto grado de desnutrición y malformaciones en sus extremidades, por lo que al día siguiente tuvo que ser trasladada a la capital antioqueña para su recuperación, ya que Cartagena no cuenta con reservas protegidas, que eviten que este tipo de especies vuelvan a ser cazadas o atacadas por otras.

Pese a proporcionarle analgésicos, antiinflamatorios, nebulizantes y alimentación por sonda, según indica el periódico El Colombiano, el mono no aguantó y falleció el pasado sábado 22 de abril. (Le puede interesar: Piden trasladar a Medellín a mono tití en grave estado de salud).

El concejal animalista de la capital de Antioquia, Álvaro Múnera, lamentó la noticia y pidió que se castigue a las personas que tuvieron a la tití en cautiverio.

"Muy triste noticia, la pequeña no aguantó. Al otro día, los veterinarios me informaron de la situación irreversible de su estado de salud, esperábamos el milagro pero no se dió. El área metropolitana va a enviar todo el reporte de la necropsia a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), este caso tiene que ser judicializado. Los mismos veterinarios me decían que no habían visto antes algo igual, la deformidad de todas sus extremidades era total, era cuestión de tiempo para la falla multiorgánica", precisó el cabildante.

El grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana asegura que aunque en Cartagena no es común el tráfico de estas especies, se mantienen activados los operativos.

Los animalistas de la ciudad hicieron un enérgico llamado a las autoridades para que refuercen los controles a fin de evitar que se sigan tomando animales en cautiverio.