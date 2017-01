¿Por qué todo el mundo está indignado con unos peces muertos en Bogotá?

La polémica e indignación por la incautación y posterior eutanasia de 40 peces exóticos que estaban en el acuario del centro comercial Atlantis Plaza, en el norte de Bogotá, por parte del Distrito, no ha parado de dar que hablar.

Los hechos que sucedieron el 2 de enero, pero se dieron a conocer el pasado 10, ha sido rechazado por defensores de los animales y distintos ciudadanos, que cuestionan el procedimiento por parte del secretario de Ambiente, Francisco Cruz y distintos funcionarios que aseguran que esta era la única salida.

Lo más reciente, es que la Personería de Bogotá abrió una investigación contra el secretario de Ambiente y todos las personas participantes del decomiso y sacrificio un día después de estos 40 animales marinos, que habían llegado al país desde las Islas Fiji, China y Australia.

Ya que este procedimiento se hizo sin tener claro que se iba a hacer con los peces luego de recuperarlos. Y es que tan solo un día después de decomisarlos los matan, con la razón de que eran especies foráneas y podrían afectar los ecosistemas locales y la biodiversidad.

En un comunicado de la Alcadía de Bogotá dice "no se puede desconocer el impacto que puede llegar a generar el ingreso al país de especimenes exóticos. Se amenaza la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas, además de que estas especies pueden introducir enfermedades y parásitos a los animales nativos. Es realmente muy grave, pues estos animales foráneos se comportan principalmente como depredadores, alterando el equilibrio biológico de un país tan rico y diverso como el nuestro".

También queda claro la improvisación por parte del Distrito, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa lo expresó, el Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre al que fueron llevadas las especies después de haber sido incautadas no tenía la capacidad para especies marinas, sino para atender a aves, perros y gatos y que además él no estaba enterado de la decisión de la secretaría de Ambiente.

Pero ha llamado mucho la atención, que la hija del Alcalde de Bogota, Renata Peñalosa, trabaja en la ONG que recomendó al Distrito la eutanasia para estos 40 peces.

Ella desde el 2014 está como coordinadora regional de comunicaciones de Conservación Internacional, entidad que en su página web describe que uno de sus aliados son la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Sobre los peces que estaban en el acuario se conoce que hay uno que aún permanece vivo y es el tiburón Bambú. Animal que los empleados de Atlantis habían retirado horas antes del operativo, pero que se desconoce su paradero. Solo se sabe que el marino había nacido el 28 de diciembre y está en otro acuario, así lo hicieron saber en un mensaje en Twitter.

Pero se teme que cuando la secretaría de Ambiente sepa el paradero del tiburón, corra la misma suerte que los otros animales.

Atlantis Plaza también respondio a los hechos mediante un comunicado.

Por su parte, animalistas expresan que la eutanasia no era la única salida, Camilo Prieto, presidente del Movimiento Ambientalista Colombiano, manifestó que él, el día de la incautación de los peces había coordinado un vuelo para llevar a los animales a la fundación Museo del Mar, en Santa Marta, pero su solución no fue tomada en cuenta y además también insistió por el paradero de los animales días después, pero el Distrito no decía que ya los había sacrificado. Eso quedo demostrado en un video publicado el pasado 5 de enero.