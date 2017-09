Puerto Rico reporta primera muerte por huracán María en la isla

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, informó que una persona murió hoy en la isla a causa del huracán María, elevando a 9 la cifra provisional de fallecidos por este poderoso huracán en todo el Caribe.

Rosselló dijo a CNN que la persona fallecida, un hombre, murió por el impacto de un tablero que había sido instalado para proteger del viento a una vivienda y que salió volando.



Avisó, no obstante, que aún no ha recibido reportes de la zona sureste de la isla, por donde impactó María.



Esta muerte se suma a otra en Guadalupe y 7 en Dominica, islas por las que María pasó el lunes por la noche.



El paso hoy del huracán por Puerto Rico ha dejado sin luz a la totalidad de sus 3,5 millones de habitantes.



Rosselló avanzó que el restablecimiento total del servicio eléctrico será "cuestión de meses, ni días ni semanas", mientras que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin, dijo que tardará de 4 a 6 meses en reponerse.



"La vida no va ser como la conocíamos antes", dijo Yulin.



Tanto la alcaldesa como el gobernador ya han ordenado a sus funcionarios públicos que salgan a la calle a comprobar los estragos.



Efe pudo comprobar que algunas gasolineras de San Juan quedaron destruidas y que el centro de Condado, un barrio residencial de la capital con muchos hoteles, tiene la calles inundadas.



Efe también comprobó que Isla Verde (municipio de Carolina), una de las zonas turísticas al este de San Juan, se encuentra intransitable.



Precisamente en Carolina, los equipos de emergencia tuvieron que rescatar a 60 personas atrapadas por las inundaciones.



El alcalde de Castaño (oeste de San Juan), Félix Delgado, explicó que "todos" sus 25.000 habitantes "han perdido algo".



En la capital, las autoridades detuvieron a 8 adultos y dos menores por robar en un popular supermercado Plaza Loiza.



Además, el viento arrancó una parte del techo exterior del Coliseo Roberto Clemente, recinto que acoge los principales espectáculos y eventos deportivos en la ciudad.



María tocó tierra esta mañana en la costa sureste de Puerto Rico como huracán de categoría 4 y vientos de 250 kilómetros por hora, y atravesó durante horas toda la isla en dirección noroeste.



A estas horas rige un toque de queda en toda la isla que decretó Rosselló y que será vigente hasta las 06.00 del viernes y entre las 18.00 del viernes y 06.00 del sábado.