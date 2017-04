¿Qué tan puro es el aire que se respira en Cartagena?

No es raro ver en Cartagena buses viejos botando humo y camiones o tractomulas generando material particulado en las carreteras, afectando la calidad del aire en la ciudad. Es el pan de cada día y pese a que la norma exige estar en regla con la revisión técnico-mecánica, es una problemática que muy poco se ha podido controlar.

Hace dos semanas se declaró la alerta roja en Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia), por la alta contaminación atmósferica que ponía en evidente riesgo a grupos sensibles como las personas de la tercera edad, niños y mujeres embarazadas. Ante el panorama tuvieron que tomarse una serie de medidas, como el pico y placa, la restricción a la circulación de volquetas y transporte de carga y la suspensión de las actividades físicas al aire libre.

Pero, ¿puede suceder un hecho similar en Cartagena? ¿qué tan buena es la calidad del aire en la ciudad? ¿sobrepasan los niveles permisibles? Eluniversal.com.co habló con el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y con expertos en el tema. Esto fue lo que encontramos.

Así se mide la calidad del aire

Desde el 2014, el EPA cuenta con el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire que está conformado por 3 estaciones semi-automáticas (La Bocana, Cuartelillo de Olaya Herrera y Cardique, en El Bosque), 2 automáticas (Base Naval y Zona Franca La Candelaria) y 1 móvil.

"En estas estaciones medimos las variables de material particulado menor a 10 micras (PM 10), PM 2.5 y ozono. En un futuro, tenemos proyectado ampliar el número de parámetros a medir", señaló la directora de la entidad, María Angélica García Turbay.

En las estaciones de Cardique, Zona Franca y Base Naval, se mide el PM 2.5, el más dañino para la salud humana por su fácil ingreso a las vías respiratorias.

La calidad del aire, explica el ingeniero ambiental Jader Ozuna Navarro, encargado del Sistema de Vigilancia, se mide de forma permanente. Los lunes, miércoles y viernes se recogen los filtros de los equipos de medición- que arrojan la cantidad de contaminantes en microgramos- y se lleva al laboratorio para comparar el resultado con la normativa estándar y establecer si la calidad de aire es buena, moderada (alerta amarilla), dañina para grupos sensibles: mujeres embarazadas, adultos mayores y niños (alerta naranja) y dañina para la población en general (alerta roja).

¿Qué tan contaminado está el aire?

La Resolución 610 de 2018 establece cuáles son los niveles máximos permisibles. En el material particulado menor a 2.5, la norma establece que el límite máximo es de 25 microgramos metros cúbicos en un año y 50 microgramos diarios.

Según el EPA, dentro del panorama nacional Cartagena está bien ubicada con niveles que no están por encima de lo que establece la normativa. Asegura que el límite máximo que se ha tenido en la calidad del aire no supera los 50 microgramos. "Cuando sobrepasa los 100 microgramos metros cúbicos, hasta los 150, sí se considera dañino", añadió Ozuna.

Bogotá y Medellín son las ciudades que tienen más contaminación en el aire, según un informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) realizado entre el 2011 y 2015. La que mejor calidad tuvo, en ese entonces, fue Cali.

Antecedentes

Un estudio realizado en el 2013 por docentes y estudiantes del programa de Doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena, con el apoyo de la Universidad de Huelva (España), arrojó que el corregimiento de Pasacaballos, la carretera principal del barrio El Bosque, Arroz Barato, la zona norte, Zaragocilla, Centro y Manga, son los sectores de Cartagena que peor calidad del aire tienen, producto de las partículas que liberan ladrilleras, cementeras, buses viejos, camiones y barcos del puerto.

Pero, de acuerdo con el ingeniero químico y director del doctorado en mención, Jesús Oliveros Verbel, "la mayor toxicidad en las partículas de polvo en el aire fueron halladas en El Bosque, donde diariamente cientos de camiones transportadores de contenedores entran y salen de la ciudad sin ningún control de sus emisiones, depositando en el aire una alta carga de partículas contaminantes, las cuales son inhaladas por los ciudadanos que terminan siendo filtros, en especial los niños".

Las mediciones que ha hecho el EPA de alguna manera sustentan este estudio. La autoridad ambiental sostiene que los microgramos de material particulado salen elevados únicamente en la estación de monitoreo que está en Cardique, precisamente ubicada en El Bosque.

Pero la zona industrial de Mamonal tampoco es ajena a esto. En el 2014, según informó la entidad, la extinta Pacific Stone, empresa canadiense que se dedicaba a producir cal, fue sancionada con una multimillonaria multa y se le suspendió la actividad económica por varios meses luego de que se comprobara que estaba contaminando la atmósfera en Membrillal con una alta concentración de material particulado.

¿Puede suceder lo del Valle de Aburrá?

Jefferson Galeano Martínez, licenciado en Biología, magister en educación y docente en educación ambiental de la Universidad de La Sabana, precisó que aunque ninguna ciudad que tenga más de 500 mil habitantes esta exenta de tener una mala calidad del aire, es muy poco probable que en Cartagena ocurra lo del Valle de Aburrá, por su geografía y clima, punto a favor de todas las ciudades costeras.

"Cartagena no tiene un alto riesgo de que la calidad del aire sea mala. Y aunque es una ciudad grande, su parque automotor no es como el de Bogotá o Medellín que es grande, y su parque industrial tampoco es de gran tamaño. La ventaja de la ciudad es que el mar no permite una fácil mezcla del material particulado, se depura rápido. Los vientos ayudan a eso", recalcó.

No obstante-recordó- se deben seguir haciendo los controles con rigurosidad.

¿Qué están haciendo las autoridades?

Mensualmente, el Establecimiento Público Ambiental (EPA), en compañía de entidades como el Datt, la Guardia Ambiental, la Policía y Secretaría del Interior, realiza operativos de control a fuentes móviles y fuentes fijas.

En el 2016, se les suspendió la actividad económica a 17 empresas de la zona industrial y otros sectores de la ciudad por generar gases contaminantes y material particulado.

Asimismo, fueron sancionadas 7 obras de construcción, 4 parqueaderos del corredor de carga y 2 hoteles y restaurantes por no tener los ductos y chimeneas adecuados. En total, 26 fuentes fijas fueron multadas.

En lo que concierne a las fuentes móviles, es decir, vehículos, fueron sancionados 80. En muchos casos, no se inmovilizan los carros de carga pesada porque el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt) no cuenta con grúas ni parqueaderos para guardarlos.

Acciones de prevención

Construir vías suficientes previendo el crecimiento del parque automotor y de la población, educar a la ciudadanía para que sea responsable con el uso del vehículo y disposición de residuos, y fortalecer los sistemas de medición, son los lineamientos que expertos recomiendan seguir en aras de evitar que aumenten los niveles de concentración de contaminantes en Cartagena.

El ambientalista George Salgado opina en el mismo sentido, debe reducirse el tráfico vehícular, la construcción exponencial de obras públicas y privadas, evitar el arrojo indiscriminado de escombros, la quema de basuras y el uso de carbón para comidas estacionarias.

Más allá de monitorear constantemente la calidad del aire-dice el científico Jesús Oliveros- deben reubicarse las estaciones en puntos críticos donde el flujo vehícular de carga pesada es alto, como en El Bosque.

Según la Agencia Internacional de Energía, cada año mueren en el mundo 6.5 millones de personas por problemas relacionados con la contaminación del aire. En un informe, la entidad advierte que si no se cambia la forma en la que el mundo produce y consume energía, la cifra desastrosa de la contaminación atmosférica sobre la vida humana se va a incrementar.