"Solo el 43% del país tiene servicio hídrico, el resto es moderado o deficiente"

En el Día Mundial del Agua, el panorama en Colombia frente a ese vital recurso es más que sombrío, pues de acuerdo con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, para 2030 el país tendrá un déficit cercano al 40 % de este recurso hídrico.

“En Colombia tenemos que trabajar mucho en la región Caribe, especialmente en La Guajira y el Archipiélago de San Andrés y Providencia, pero también en Magdalena, Atlántico, Córdoba, Sucre y Cesar. Hoy en todo el país tenemos más de 300 municipios con problemas de suministro de agua, tenemos que diseñar una estrategia para garantizar el suministro del líquido en todas las regiones del país”, dijo el ministro, y agregó que en otras regiones como la Andina el déficit es menor.

Durante la celebración del Día Mundial del Agua, el ministro suscribió con la cartera de Vivienda y Desarrollo Territorial, el Consejo Nacional del Agua establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, que permitirá tomar mejores decisiones de políticas públicas sobre el uso del agua. Este compromiso incluye, además, a los Ministerios de Minas y Energía, Salud y Agricultura.

El ministro Murillo agregó que en Colombia “es mucho el despilfarro del agua, ya no tenemos agua en abundancia como hace unos años, estamos perdiendo como la mitad del agua. Según datos de Planeación Nacional, solo en la industria tenemos pérdida de agua del 60 %, en otras actividades como del 80 %”.

Murillo sostuvo que, en general, la situación del país “es difícil, solo el 43 % del país tiene alto servicio hídrico, el resto del país es moderado o altamente deficitario”.

Por eso formuló un llamado al ahorro del vital líquido y a evitar actividades como la deforestación, la minería ilícita, la pérdida de suelo, la sedimentación de los ríos, y la contaminación de los cuerpos de agua, etc. “Todos estos factores afectan el impacto de la ola invernal en el país y generan mayores inundaciones. Ya vemos lo que está ocurriendo con la Alerta Roja en el Valle, y en general la crítica situación en la región Pacífica”, señaló.

A su turno, la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, destacó que en este Gobierno se han invertido 7,6 billones de pesos en agua y saneamiento básico, lo que ha permitido que la cobertura de acueducto en el país sea de 97 % y de alcantarillado del 92 % en las zonas urbanas.

“Hoy 5,6 millones de colombianos por primera vez tuvieron acceso al servicio de agua potable, y 6,1 millones que por primera vez tienen servicio de alcantarillado. El gran desafío del posconflicto es reducir la brecha entre campo y ciudad, y llevar servicios a más colombianos. Con la protocolización del Consejo Nacional del Agua unimos esfuerzos para que la oferta y la demanda del agua potable sea adecuada”.

La ministra agregó que el gran desafío es en las zonas rurales donde la cobertura es menor: 75 % en alcantarillado y 85 % de acueductos.

Así mismo, la jefe de la cartera de Vivienda y Desarrollo Sostenible destacó la situación del servicio de acueducto y alcantarillado en varias regiones del país.

LA GUAJIRA:

En La Guajira, dijo, hay que hacer un manejo diferenciado de la situación, entre lo urbano y lo rural. “Tenemos que garantizar el servicio, es un problema de gestión, no de plata. No es posible que de 35 contratos del Plan Departamental de Agua, 19 estén suspendidos cuando vienen desde 2009 y 2010. Esa es la prioridad, rescatar la ejecución de estas inversiones. Y tenemos otros nueve contratos adjudicados, pero no hemos podido proceder con actas de inicio, por problemas administrativos”.

BUENAVENTURA:

De la crisis del agua en Buenaventura, la ministra Noguera explicó que debido a las fuertes lluvias hubo que cerrar la bocatoma “porque el acueducto no puede garantizar que sea agua potable”. Sin embargo, dijo que el Ministerio dispuso un plan de choque por 42 mil millones de pesos para que las obras que garanticen el servicio se entreguen a final de este año.

Ahora, el problema es local con el operador del servicio. “La semana pasada se autorizó 156 mil millones de pesos para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, un proyecto de largo plazo, para garantizar el servicio de acueducto y alcantarillado de forma permanente”.

ACUEDUCTO DE YOPAL:

La Ministra de Vivienda informó que “la buena noticia para Yopal es que a final de este año se entregarán las obras”.

SANTA MARTA:

El problema, dijo, es similar al de Buenaventura: el operador, cuyo contrato vence pronto. “La Administración local tiene que elegir otro operador, y en la transitoriedad la Superintendencia de Servicios Públicos hará presencia para que no se suspenda el servicio. A largo plazo se requiere un plan para que Santa Marta tenga los dos servicios continuos, todo el tiempo. Hoy los más afectados son los barrios más pobres, donde las familias tienen que comprar el agua en carro-tanques”.

PLANES DE CONTINGENCIA

De otro lado, la ministra Elsa Noguera se quejó por la falta de compromiso de muchas empresas operadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, que no han presentado sus planes de contingencia y emergencia, que están obligadas a hacerlo.

“Hago llamado a las empresas prestadoras de servicios. No puede ser que, según nos informa la Superservicios, aunque es una obligación, de seis mil operadores registrados tan solo 1081 han reportado este Plan de Contingencia y Emergencia en el Registro Único de Información. Si no los entregan, para la nación es muy difícil hacer las intervenciones puntuales”, dijo.

El Consejo Nacional del Agua se fijó varias tareas prioritarias de adaptación al cambio climático, ahora que comienza la nueva etapa del posconflicto en el país: conservación de fuentes hídricas y delimitación de páramos; declaración de áreas protegidas; conservación y uso de la biodiversidad; producción y consumo sostenible; y prestación de servicios ambientales y restauración de ecosistemas degradados.