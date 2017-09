Terremoto de 8,1 sacude a México y deja al menos 58 muertos

México fue sacudido por uno de los terremotos más fuertes de su historia, que mató al menos a 58 personas. El sismo ocurrió a las 23:49 del jueves frente a la costa sur del país y derribó viviendas y negocios, además de provocar pánico a más de 1.000 kilómetros de distancia.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) el epicentro estuvo a 165 kilómetros (102 millas) al oeste de Tapachula, en el estado sureño de Chiapas, a 69,7 kilómetros (43,31 millas) de profundidad. La magnitud fue de 8,1, algo más que el temblor de magnitud 8 de 1985 que devastó Ciudad de México y mató a miles de personas.



El viernes por la tarde, Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, escribió en su cuenta de Twitter que el Comité Nacional de Emergencias reportó 45 fallecidos en Oaxaca, 10 en Chiapas y 3 en Tabasco.



Horas antes, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, había estimado la cifra de fallecidos en el estado en 23.



Durante la madrugada, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, pidió a la gente que vive cerca de la costa que dejara sus casas por su seguridad y dijo que tenía reportes de daños en hospitales, escuelas, puentes y carreteras, aunque no dio más detalles.



En Tabasco, el gobernador Arturo Núñez detalló que dos de los fallecidos eran niños: uno murió al caérsele una barda y otro más en un hospital, donde se apagó el ventilador que lo ayudaba a respirar.



La ciudad más afectada hasta el momento es Juchitán, Oaxaca. Imágenes de video mostraban que casi la mitad de las estructuras se habían colapsado y entre pilas de escombros las autoridades informaron que al menos 17 de los fallecidos pertenecían a esta localidad.



Iris Morales, madre de familia de Juchitán, dijo: "Ahorita ya tenemos energía eléctrica pero se fue luz, internet, agua. Ya llegó el gobernador, las fuerzas armadas, todos, pero hay pueblitos muy afectados todavía"



"Fue muy espantoso, los que pudieron bajaron de sus casas, otros se quedaron sin luz, no podían abrir las puertas, se atoraron, las bardas caídas, las casas, algunos cables eléctricos", agrega con la voz entrecortada. "Nunca antes, nadie, ni los ancianos lo habían sufrido así, incluso las réplicas. Nadie ha dormido hoy".



Desde Colombia, donde realiza una visita oficial de cinco días, el papa Francisco expresó: "En estos momentos deseo manifestar mi cercanía espiritual a todos los que sufren a consecuencias del terremoto que ha afectado a México... provocando muertos y cuantiosos daños materiales. Mi oración por los que han perdido la visa y también a sus familias".



Cientos de edificios se derrumbaron o sufrieron daños, alrededor de 1,8 millones de personas sufrieron apagones de electricidad y las autoridades cancelaron las clases en al menos 11 estados para verificar los daños en las escuelas.



El USGS registró al menos 20 réplicas de magnitud 4 o más en las cinco horas siguientes al temblor inicial. El viernes cerca del mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto escribió en su cuenta de Twitter que hasta esa hora se habían registrado al menos 260, la más intensa de 6,1 grados.



El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico dijo que se habían registrado olas de un metro (3,3 pies) por encima del nivel de la marea en Salina Cruz, en el Golfo de Tehuantepec. También se reportaron olas de tsunami de menor tamaño en otros puntos. El centro indicó que Ecuador, El Salvador y Guatemala podrían registrar olas de un metro o menos por encima de la marea. No se emitió alerta para Hawaii ni el Pacífico sur y occidental.



Las autoridades mexicanas evacuaron las localidades de Tonalá y de Puerto Madero, en Chiapas, como precaución debido a una alerta de tsunami, según anunció la agencia de protección civil del estado, que compartió en Twitter fotos de vecinos bajando de un camión y entrando en lo que parecía ser un refugio. No se ofrecieron más detalles.



De manera paralela, el país se preparaba para otra emergencia en el extremo oriental del territorio. Se esperaba que el huracán Katia llegara el sábado por la mañana a la costa del estado de Veracruz, en el Golfo de México, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Katia podría provocar inundaciones peligrosas como tormenta de categoría 2.



En Guatemala, el presidente Jimmy Morales informó que tenía reportes de una persona fallecida en San Marcos una hora después del sismo pero el dato fue desmentido el viernes por Sergio Cabañas, director de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).



En conferencia de prensa, Cabañas aclaró que cuatro personas resultados heridas por el terremoto, incluidas dos niñas con fracturas, y agregó que por lo menos unas 3.500 personas fueron afectadas. Asimismo, detalló que hay 85 damnificados en la región oeste y noroeste del país. Los departamentos más afectados son Huehuetenango, San Marcos (fronterizos con México) Quiché, Sololá, Suchitepéquez y Totonicapán.



El temblor se produjo en una zona sísmicamente activa cerca del punto de colisión de tres placas tectónicas, las de Cocos, Caribe y Norteamérica.