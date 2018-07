¿Alguien podrá detener al español Marc Márquez?

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) cumplió con los pronósticos que le daban como favorito y se impuso en el Gran Premio de Alemania de MotoGP que se disputó en el circuito de Sachsenring.

Márquez encadenó su novena victoria consecutiva en este escenario y la sexta en la categoría reina.

Sólo el italiano Giacomo Agostini sumó una secuencia así de victorias, en la categoría de 500 c.c., entre los años 1965 y 1973 en Finlandia.

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) sorprendió a Marc Márquez en la salida y se colocó líder de la carrera en la apurada de final de recta, como también el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18) y aunque también lo intentó Valentino Rossi, el español le "cerró" bien la puerta; Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) también protagonizó una buena salida para situarse quinto, mientras que Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Pol Espargaró (KTM RC 16) se iban por los suelos sin posibilidad de continuar.

Rins y Espargaró se vieron involucrados en el percance junto al australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17) y el italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), aunque éstos pudieron continuar.

Lorenzo comenzó a marcar un fuerte ritmo pero tras su estela y en previsión de que abriese un hueco insalvable como a él le gusta, Marc Márquez superó a Petrucci -vuelta cinco- para irse tras la estela del piloto de Ducati, que contaba por entonces con casi seis décimas de segundo de ventaja.

Al final de la recta en el inicio de la novena vuelta, Valentino Rossi superó a Danilo Petrucci para colocarse tercero, si bien el de Ducati se mantuvo pegado tras el rebufo de la Yamaha.

Por delante de ellos Márquez ya estaba pegado al rebufo de la moto de Lorenzo y aguantó tras su estela al final de la decimotercera vuelta, momento en que aprovechó para superarlo en la curva en subida de la entrada a la recta de meta.

La siguiente vuelta fue la primera en la que el trío de cabeza bajó del minuto y 22 segundos en dar un giro al trazado, muestra evidente del cambio de ritmo del piloto de Repsol Honda, aunque tanto Lorenzo como Rossi supieron responder a su ataque, mientras por detrás intentaron mantenerse cerca Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso, Álvaro Bautista y Maverick Viñales.

Márquez, con una vuelta rápida en 1:21.652 en el vigésimo giro, que luego mejoró en el vigésimo segundo, consiguió ya una ventaja suficiente respecto de Rossi y Lorenzo.

La actuación de Álvaro Bautista fue digna de comentario pues no sólo consiguió mantener a raya a Maverick Viñales, sino que fue capaz de doblegar a Andrea Dovizioso para optar hasta el final a la quinta posición, su mejor resultado de la temporada.

Jorge Lorenzo fue perdiendo fuelle y se vio superado por Danilo Petrucci y Maverick Viñales en la vigésimo sexta vuelta y una más tarde por Álvaro Bautista, para tener que dar por buena la sexta posición.

El surafricano Brad Binder (KTM) consiguió su primera victoria en Moto2, por delante del español Joan Mir (Kalex) y el italiano Luca Marini (Kalex), en tanto que Alex Márquez (Kalex), con problemas de rendimiento con el neumático trasero de su moto se tuvo que conformar con la decimotercera posición.

El español Jorge Martín (Honda) sumó su segunda victoria consecutiva y la quinta de la temporada en Moto3, tras esperar el momento propicio para lanzar su ataque al resto de rivales y marcharse en solitario en pos de la victoria por delante de su rival más directo en la pelea por el campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (KTM) y el británico John McPhee (KTM).

The final podium before the #MotoGP summer break



@marcmarquez93

@ValeYellow46

@maverickmack25 #GermanGP pic.twitter.com/dYHNTJnoaB

— MotoGP™ (@MotoGP) 15 de julio de 2018