En el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco habrá debut de neumático

Dos años después de que lo hiciera el morado ultrablando, el neumático rosa hiperblando de Pirelli debuta esta semana en carrera con ocasión del GP de Mónaco de Fórmula Uno, ambos nombres elegidos por los aficionados en las redes sociales.

El hiperblando se estrena junto a los otros dos compuestos más blandos de la gama Pirelli de Fórmula Uno: el ultrablando y el superblando.

Hasta ahora, explica Pirelli, el neumático hiperblando se había utilizado únicamente en los tests de Abu Dabi y Barcelona, con tiempos por vuelta casi un segundo más rápidos respecto al ultrablando.

El circuito urbano de Mónaco es el trazado ideal para los compuestos más blandos de la gama 2018, ya que es el que impone menos estrés sobre los neumáticos a la vez que exige un nivel elevado de agarre mecánico.

En Mónaco el apoyo aerodinámico es el mayor posible y el agarre de los neumáticos resulta fundamental. La vuelta es la más corta del año y presenta la curva más lenta, la horquilla Fairmont (antigua Loews).

Mónaco ha sido casi siempre una carrera a una parada en condiciones normales y los niveles de desgaste y degradación que presenta son los más bajos del año: es un circuito poco exigente para los neumáticos y en el que es muy difícil adelantar, por lo que la sesión de clasificación es decisiva. La intervención del coche de seguridad es muy probable y puede influir en la estrategia de las escuderías.

Mario Isola, Director de Competición de Pirelli, explicó que el circuito de Mónaco es más comparable al de Abu Dabi que al de Barcelona, los dos que han albergado pruebas con el hiperblando.

En Abu Dabi este compuesto "obtuvo tiempos alrededor de un segundo por vuelta más rápidos que el ultrablando. Así pues, este fin de semana podría haber un nuevo récord del circuito de Mónaco".

"El P Zero hiperblando es a todos los efectos un neumático de carrera y no sólo de calificación, de modo que será interesante ver cómo se adapta a las exigencias únicas de Mónaco y qué efecto tendrá en la estrategia. En los entrenamientos libres será especialmente importante recopilar todos los datos posibles. Los pilotos han seleccionado entre 8 y 11 juegos de hiperblandos cada uno, así que este compuesto será muy utilizado este fin de semana, siempre que no llueva, claro", advirtió.