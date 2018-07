Hamilton gana GP de Hungría y aumenta ventaja sobre Vettel

Lewis Hamilton ganó el domingo el Gran Premio de Hungría desde la pole para aumentar su ventaja sobre Sebastian Vettel en el campeonato de pilotos.

Hamilton no tuvo problemas para encaminarse a su segunda victoria en fila, la quinta de la temporada y la número 67 en su carrera. Vettel finalizó en la segunda posición.

"Fue grandioso llegar al descanso con victorias consecutivas", reconoció Hamilton. "Ese ímpetu durará mucho en el equipo".

Hamilton ahora aventaja a Vettel por 24 puntos después de 12 de las 21 carreras del calendario.

"Es un día maravilloso y un auto maravilloso", comentó Hamilton, quien ganó con 17 segundos de diferencia. "El equipo hizo un trabajo increíble y llegamos aquí con la presión de Ferrari.

Pero Mercedes perdió la posibilidad de hacer el 1-2 después de que Valtteri Bottas fuera rebasado por Vettel y Kimi Raikkonen a falta de cinco vueltas.

Bottas y Vettel tuvieron un leve contacto durante el rebote, lo que provocó que se desprendiera parte de la carrocería del Mercedes.

"Me golpearon por detrás. No estaba seguro de lo que sucedía", dijo Vettel. "Tuvimos suerte de que el carro no resultó dañado y pudimos continuar".

En un dramático final, Bottas perdió control de su vehículo al tocar con el Red Bull de Daniel Ricciardo fuera de pista cuando estaba a punto de ser rebasado.

El equipo le dijo a Bottas por la radio que le devolviera la posición a Ricciardo, quien finalizó en el cuarto puesto después de arrancar en la 12da posición. Bottas corre el riesgo de sufrir sanciones adicionales, después de que los comisarios de carrera lo citaron al finalizar la carrera.

El compañero de Ricciardo, Max Verstappen, lanzó una serie de insultos después de que una falla en el motor puso fin a su competencia tras apenas ocho vueltas.

Es la cuarta ocasión en la temporada que Verstappen no finaliza una competencia. El director del equipo Red Bull, Christian Horner, culpó al motor Renault de un pobre desempeño. Red Bullo concluirá su relación con Renault e iniciará una con Honda a partir de la próxima campaña.

Hamilton y Vettel continuarán su disputa por su quinto campeonato de F1 el próximo 26 de agosto en el Gran Premio de Bélgica.

"La segunda mitad siempre es emocionante e intensa", dijo Hamilton, quien venció a Vettel en la contienda por el título la temporada anterior.

Tanto Vettel como Raikkonen tuvieron buenos resultados al tomar en cuenta que ambos sufrieron de malas paradas en los pits, en donde los dos pasaron problemas con el cambio de neumáticos.

La estrategia de Ferrari era que Raikkonen cambiara neumáticos en dos ocasiones - en una jornada de intenso calor - sorpresivamente el equipo no tuvo un buen abastecimiento de bebidas.

"Es bueno tomar agua de vez en cuando", dijo Raikkonen. "Fuera de eso, no fue un problema".

Hamilton ganó la pole con una espectacular vuelta final bajo la lluvia el sábado, mientras que Vettel arrancó en un discreto cuarto puesto detrás de Raikkonen y Bottas.

La larga recta en la arrancada fue la mejor y la única oportunidad de Ferrari de rebasar a Hamilton. Pero el británico defendió su posición sin problemas, mientras que Vettel se adelantó a Raikkonen y estuvo a punto de hacer lo mismo con Bottas.

El mexicano de Force India, Sergio Pérez, finalizó en la 14ta posición.