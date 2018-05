Por esta razón, algunos centros comerciales de Cartagena cobrarán el parqueadero

Desde el año pasado los cartageneros comenzaron a ver, con cierta preocupación, cómo algunos de los centros comerciales más importantes de la ciudad iniciaban la instalación de sistemas de recaudo en sus parqueaderos. Hasta ese momento, todo aquel que tuviera un carro o motocicleta podía estacionar el tiempo que quisiera en estos establecimientos sin que le representara algún costo. Hoy, cada hora que corre es dinero que sale del bolsillo.

Aunque en Cartagena no es común este modelo de cobro por estacionamiento, especialmente por la falta de cultura de pagar por este espacio, la verdad es que es una tendencia mundial que, aunque tardó en llegar a la ciudad, finalmente tocó a las puertas y llegó para quedarse. Ya son varias las zonas comerciales de la ciudad que iniciaron con los cobros y, según se prevé, con el tiempo todas seguirán este camino.

Ahora, aunque esta medida puede resultar impopular para los usuarios, lo cierto es que los centros comerciales no están apostando por este modelo como una estrategia de recaudación, sino como una solución a un problema de espacio que tenían en la zonas de estacionamiento. Según confirmaron algunos gerentes de centros comerciales a El Universal, las malas prácticas de algunos usuarios los obligaron a tomar esta medida.

Danilo Puente, gerente de Paseo de La Castellana, próximo a iniciar estos cobros, explica que tomó esta determinación porque todos los días, a las 8:00 a.m., se ocupan los 360 espacios de parqueo que tiene el centro comercial, a pesar de que la mayoría de los locales abren sus puertas a las 10:00 a.m. Según señala, los carros que ocupaban estos espacios son de personas que, en su mayoría, no son clientes.

“La ciudad tiene un déficit de parqueaderos y es culpa de las autoridades por permitir la construcción de edificios sin sus respectivos estacionamientos. Nosotros tenemos cerca un hospital, edificios de oficinas, viviendas y locales ajenos al centro comercial, y toda la carga vehicular de ellos recae sobre nosotros. Cuando los clientes llegan en sus carros ya no hay espacios disponibles. A partir de julio comenzaremos los cobros, obviamente con beneficios especiales para quienes compren en nuestros almacenes”, indicó Puente.

El gerente de Paseo de La Castellana también señala que, además de los carros y motos de los ciudadanos que se dirigen a edificaciones cercanas, también reciben los vehículos de algunos usuarios de Transcaribe. Según explica, a través de un estudio se logró determinar que varios de los usuarios que parquean reiteradamente en el centro comercial son personas que usan sus carros como “alimentadores”, y continúan su camino hacia el Centro en el sistema de transporte masivo.

Un tema de cultura ciudadana

El Caribe Plaza es otro de los centros comerciales que le apuntó al cobro para lograr mayor rotación vehicular en su parqueadero. Cesar Guerra, su gerente, en entrevista con este medio coincidió con lo expresado por Danilo Puente. Al igual que en Paseo de La Castellana, gran parte de los espacios de esta edificación se ocupaban con ‘no clientes’.

“La tasa ocupacional del parqueadero del Caribe Plaza es muy alta. Muchas personas que trabajan en el barrio Manga o vienen a Bazurto parquean aquí, aún cuando no compran nada en el centro comercial. Para nuestros clientes no era una experiencia agradable tener que buscar un estacionamiento durante varios minutos porque el parqueadero estaba lleno y por eso decidimos hacer una reorganización incluyendo el cobro por horas. Eso sí, al igual que en los centros comerciales más grandes del país, el servicio será gratuito para la mayoría de nuestros clientes”, manifestó Guerra, quien además resaltó la compra de estaciones de pago automatizadas que agilizan el proceso de recaudo.

Pero más allá de darle fin al problema de ocupación del estacionamiento, el gerente del Caribe Plaza asegura que esta decisión también apunta a la educación ciudadana, a promover el correcto uso del carro y a la mejora de la movilidad en esta zona de la ciudad. Según dice, Cartagena tiene un serio problema de mal parqueo tanto en los barrios como en los sectores de industria y comercio, por lo que se hace necesario promover la cultura del parqueadero.

De la misma forma, Guerra sostiene que desde que se inició el cobro los niveles de calentamiento y CO2 se redujeron significativamente en el estacionamiento, siendo un gran avance en cuanto al cuidado de la salud de los clientes. Ademas, dice, el flujo de vehículos en las avenidas colindantes con la edificación también mejoró, pues son menos los carros que ingresan y salen del centro comercial.

“Tuvimos nuestra etapa pedagógica desde febrero y ahora iniciamos con los cobros. La rotación de carros es mucho mayor y nuestros visitantes disfrutan de una mejor experiencia. Además, ocho de cada diez clientes salen gratis gracias a los beneficios que reciben por sus compras”, puntualizó.

La decisión que tomaron los centros comerciales no ha de sorprender, pues al final, estaban pagando por los platos rotos de la falta de parqueaderos de la ciudad. Cifras del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) muestran que en Cartagena están matriculados 31.581 automóviles, 8.598 camionetas y 3.106 camperos, entre otros automotores. Resolver la demanda de estacionamientos de estos vehículos pasa por las políticas públicas que fije el Distrito. Por el momento, los parqueaderos ‘al gratín’, pasan a estar en vía de extinción.

¿Cuántos centros comerciales hay?

En Cartagena hay 12 centros comerciales, contando los llamados small y pasajes comerciales. Además hay 4 más que están en construcción o en proyecto: uno en el Centro Histórico y tres en la nueva centralidad comercial. Estos últimos agregarían unos 500 locales. Los que funcionan actualmente tienen más de 140.000 metros cuadrados de área comercial y alrededor de 1.000 establecimientos de comercio. “La importante oferta para todos los estratos, unida a las condiciones de seguridad y comodidad, hacen de los centros comerciales sitios habituales de consumo de bienes y servicios, sin embargo, cifras del sector indican que solo el 38 % de quienes los vistan van a comprar”, señaló Mónica Fadul, directora ejecutiva de Fenalco Bolívar.