¿Qué tan buen negocio es comprar un carro chino? Tenga en cuenta lo siguiente

Cuando Claudia Hernández contempló la posibilidad de comprar un carro chino tuvo “mucho susto” como ella misma describe.

“Uno tiene incredulidad sobre lo chino y lo pensé mucho, pero ahora no me arrepiento”, dice. Esta caleña compró hace seis meses una camioneta JAC S2, que se ajustaba a lo que estaba buscando, un carro familiar y con un costo no tan alto.

“Eso sí, antes de decidirme por este carro investigué mucho y confirmé que la marca tiene respaldo en el país y, además, empecé a ver estas camionetas en la calle. Incluso paraba a algunos conductores para preguntarles por el vehículo”.

Tal como Claudia, algunos colombianos aún temen invertir en autos de procedencia China, sin embargo, quienes trabajan en el negocio automotor argumentan que hoy esos temores son infundados.

Las cifras del mercado también lo indican. En marzo del 2017 el 2,37 % de los importados en Colombia eran de origen chino. Mientras que para igual periodo de 2018 la participación creció a 3,64%.

Asimismo, las ventas de marcas como JAC que, en este momento, es la que más autos chinos comercializa en Colombia, crecieron 1,2 % entre enero y agosto de este año frente al mismo lapso del 2017.

Oliverio García, presidente de la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores, Andemos, considera que en la última década la industria automotriz de China ha avanzado mucho y que hoy no es mal negocio comprar un vehículo de esta procedencia. “Creo que los chinos van muy bien, por ejemplo, han adquirido empresas importantes tales como Volvo y hoy se puede decir que están a la vanguardia en tecnología y movilidad eléctrica. Allí tendrán gran futuro”, resaltó.

Asimismo, el experto Álvaro Mejía, considera que la brecha tecnológica entre chinos y europeos se acabó. “La razón es que todas las marcas se situaron en ese país que vende al año 20 millones de unidades”.

En el mercado colombiano las marcas JAC y Fotón se encuentra entre el top 15 de las más vendidas, en los puestos 13 y 14, respectivamente. Entre enero y agosto comercializaron 3248 unidades en el país. Cifras que aún siguen siendo pequeñas frente a las tradicionales como Chevrolet que, en igual periodo vendió 31.801 vehículos.

Otros jugadores

En Colombia han tenido presencia entre 20 y 30 marcas chinas, algunas no han permanecido en el mercado, mientras que otras se han fortalecido en algunos nichos de mercado como SUV (camionetas).

Según Andemos, Fotón y JAC ocupan el segundo y tercer lugar en el segmento de camiones livianos en el país. También han ganado espacio en la categoría de taxis. “Si estos fueran un encarte no creo que el gremio de taxistas estuviera comprando estos carros que les ofrece calidad y economía”, resaltó Oliverio García.

Juan Diego Galindo, gerente de Global Motors, que ahora representa la marca Chery, comentó que la tarea de cambiar el concepto que tienen algunos colombianos de lo chino ha sido ardua y que hoy en día tienen una comunidad de clientes satisfechos.

“Yo creo que la gente no debe tener miedo de comprar un auto chino, en materia tecnológica es muy grande el avance y lo mismo en diseño. El costo beneficio es muy alto”, dijo el directivo.

Por ejemplo, Chery retorna al mercado colombiano para competir en el segmento SUV (camionetas), que es uno de los más dinámicos del momento.

El mercado

En agosto pasado se matricularon en Colombia 21.410 vehículos nuevos, que representaron un aumento de 2,4 % respecto al mismo mes del año anterior cuando se vendieron 20.901 unidades.

La participación de los autos chinos aún es muy pequeña. JAC vendió en agosto 228 unidades y Fotón 200. Asimismo, Changan comercializó 161 camionetas, JMC, 57 y Baic, 30 unidades.

En lo corrido del año, hasta agosto, se vendieron en Colombia 153.898 vehículos, con un aumento de 0,9 % respecto al mismo periodo del año anterior, según información de la Andi y Fenalco.

Las cinco marcas con mayor número de matrículas acumuladas de enero a agosto fueron: Chevrolet, Renault, Nissan, Kia y Mazda. Estsa representaron el 65,6 % del total de los carros matriculados durante ese periodo.

De los vehículos chinos, entre enero y agosto se vendieron en Colombia 1790 unidades de la marca JAC; 1458, de Fotón; 487 Changan; 354 JMC y 154 carros de la marca Baic.

En total, hasta el mes de julio se vendieron en Colombia 5.573 autos de origen chino.

Avances

Para el especialista Álvaro Mejía, la confiabilidad de los autos chinos ha mejorado. “En tecnología no tiene nada que envidiar a los europeos y en diseño tampoco. Antes copiaban, pero ahora tienen sus propios diseñadores”, destacó.

Agregó que en materia de trabajo son rentables. “Diría que no es mal negocio, pues la relación costo beneficio es buena”.

Pero opina que todavía el mercado los castiga. Mientras un usado de otra marca se deprecia 20%, un chino lo hace en 35%