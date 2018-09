Raikkonen bate récord de Juan Pablo Montoya en la F1

El finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimocuarto del Mundial, que se disputa en Monza, donde completó la vuelta más rápida de la historia de la Fórmula Uno, relegando al segundo puesto a su jefe de filas, el alemán Sebastian Vettel.

Kimi, el piloto más veterano de la parrilla, que en octubre cumplirá 39 años, firmó asimismo la 'pole' con más edad de todos los tiempos en F1, al cubrir los 5.793 metros de la mítica pista lombarda en un minuto, 19 segundos y 119 milésimas, 161 menos que Vettel, en una calificación en la que el español Carlos Sainz (Renault), que este sábado cumplió 24 años, acabó séptimo.

Raikkonen mejoró el récord de vuelta histórico del colombiano Juan Pablo Montoya, vigente desde 2004, cuando giró en el templo de la velocidad en un minuto, 19 segundos y 525 milésimas, a una media 262,242 kilómetros a la hora.

Un vuelo que mejoró Kimi, promediando este sábado 263,587 kilómetros a la hora y mejorando al piloto suramericano, que ahora se desempeña con éxito en otras categorías, sobre todo en la Fórmula Indy.

El finés firmo su 'pole' número 18 en F1 y le robó protagonismo -en el circuito en el que Ferrari juega en casa- a Vettel, segundo en el Mundial, que tras ganar en Spa redujo a 17 puntos la ventaja que le lleva el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), al igual que él cuádruple campeón mundial y con cinco triunfos en lo que va de año.

What a climax to qualifying!

Kimi snatches his first pole at Monza since 2006 #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/WBRBu3xm8D

— Formula 1 (@F1) 1 de septiembre de 2018