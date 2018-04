Tips para que su carro no caiga ante el salitre de Cartagena

Uno de los principales sueños de toda personas es adquirir un vehículo. Cuando se cumple muchos de los planes es salir a recorrer la ciudad o preparar algún viaje en especial. En muchas ocasiones, por el simple hecho de tener un carro nuevo, quien lo adquiere piensa que le puede darle cualquier tipo de uso y dejar de un lado las recomendaciones que le brindan los asesores de ventas o el manual del usuario, el cual ayudará a que este tenga una vida útil más larga.

En la costa, especialmente en Cartagena, el cuido del vehículo debe ser mayor ya que en esta zona del país estará expuesto al salitre, un enemigo silencioso que acabará con las latas del carro si no se es cuidadoso.

Lo primero que se afecta

El salitre es muy corrosivo y lo primero que afecta en un vehículos, según Fredy Pinzón, jefe del centro se servicios de un reconocido taller en la ciudad, es la parte inferior de la carrocería y las piezas de suspensión como las tijeras, muelles, espirales, amortiguadores y cunas de motores, entre otras.

“Con buenos materiales”

Las fabricas, independientemente de la marca que sea, debe garantizar la durabilidad del vehículo, es por eso que, según Pizón, desde el diseño de ingeniería piensan en los materiales con los que será fabricado, la resistencia que debe tener y qué tratamiento se le deben hacer a las partes.

¿Procedimientos químicos?

Además de los elemento de alta resistencia a la corrosión que se deben usar en los vehículos, estos también pasan por un procedimiento químico llamado cataforesis, que es “un método de pintado por inmersión basado en el desplazamiento de partículas cargadas dentro de un campo eléctrico hacia el polo de signo opuesto”. Esto ayuda a evitar la corrosión, especialmente por el salitre.

¿Qué se debe tener en cuenta?

Fredy Pinzón asegura que a pesar de que los vehículos se diseñan con materiales resistentes al salitre, lo primero que debe hacer la persona que adquiera su vehículo es hacer la protección anticorrosiva. Asegura que es importante hacerlo antes de que el carro empiece a rodar porque los resaltos, las piedras y la tierra van haciendo que esta anticorrosión se caiga, pero sino la tiene, el vehículo comienza a tener consecuencias más rápido.

Para tener en cuenta

Según el experto, el deterioro de un vehículo también depende muchísimo de las condiciones de manejo, es decir, que si un carro frecuenta por zona de piedra puede deteriorase más rápido que uno que transita por carretera lisa.

“Hay personas que no ruedan mucho el carro y el hecho de estar parqueado en un sótano o en una zona expuesta al salitre puede hacer que se deteriore más rápido inclusive que los que tienen uso”, sostuvo Pinzón.

¿Cada cuánto se debe lavar el carro?

Fredy contó que los carros no tienen una frecuencia de lavado establecida, por lo que si desea lavarlo todos los días, lo puede hacer.

“Si un cliente no hace la protección anticorrosiva, pero diariamente le retira el salitre el carro, o por lo menos cada cierto tiempo, no va a presentar problemas de corrosión”, indicó.

¿Es bueno el lavado a presión?

El lavado a presión para los carro es buena en la parte baja, pero no es conveniente hacerla en el motor porque eso ayuda a cristalizar las mangueras y los conectores, además, por la presión el agua podría ir a los sensores o lo módulos de control electrónico.