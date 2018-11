Un modelo de origen europeo que revoluciono el mercado colombiano

Fiat Uno Way // Cortesía

Este modelo de origen italiano, es el único en su segmento que incorpora nuevas tecnologías y características, al contar con 19 centímetros de altura del piso, presentando así una elevación superior en comparación con un sedán y convirtiéndose en el vehículo idóneo para recorrer las carreteras del territorio nacional.

“Sin duda alguna, Fiat Uno Way se ha convertido en nuestro vehículo estrella de la marca europea. En tan solo 5 meses desde su lanzamiento, este crossover, cercano a un SUV, ha generado más de 1.000 colocaciones a nivel nacional. Este éxito rotundo se debe a su accesible precio y características que satisfacen las necesidades del mercado colombiano. Nuestro Uno Way continúa consolidándose como uno de los vehículos más apetecidos no solo por las familias sino por los millennials, quienes encuentran en este carro felicidad, emoción y comodidad”, aseguró Luis Torres, director General de Fiat en Colombia.

La practicidad de un crossover

Su motor 1.4 litros Evo L4 Sohc de 8 válvulas garantiza un bajo consumo de combustible y menores emisiones contaminantes. Adicionalmente, su suspensión está diseñada para el mercado latinoamericano teniendo en cuenta las vías y carreteras de Colombia.

Cuenta con espejos eléctricos con función tilt down y espejo derecho eléctrico para un parqueo seguro, aire acondicionado, radio Connect Doble DIN con Bluetooth y controles de radio en el volante, facilitando el cambio de canciones y entrada y salida de llamadas sin alterar la conducción por factores de distracción como el uso directo del celular.

Totalmente innovador, el Fiat Uno Way tiene un centro de información electrónica del vehículo, EVIC, el cual resulta notablemente útil debido a su sistema de datos sobre el recorrido como: consumo y autonomía de combustible, distancia recorrida, información de audio, revisión de vehículo, velocidad y temperatura. Incluye también barras laterales contra impactos, 5 cinturones de seguridad, airbag para conductor y pasajero, sensores de estacionamiento trasero Park Sense, barras longitudinales en el techo, exploradoras, alarma, frenos ABS y EBD, entre otras características.

Anterior Universidad de Córdoba amplía plazo para inscripciones