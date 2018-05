Zarcó partirá primero en el Gran Premio de Le Mans Francia

El francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) se adjudicó el mejor tiempo en los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Francia de MotoGP, un hito deportivo que no se producía desde 1988 con su compatriota Christian Sarron, si bien se mostró consciente de que "Marc -Márquez- es el piloto más fuerte en este momento".

"No podemos esperar ser más fuertes que el resto, simplemente salir, tratar de liderar el grupo delantero y ya veremos qué ocurre en la lucha por la victoria", dijo Zarco, quien incidió en el hecho de que "cada fin de semana la oportunidad de ganar es mayor".

"Ser el más rápido delante del público local me hace muy feliz y tengo muy buenas sensaciones y espero que mañana pueda seguir soñando pues siento a la afición y creo que me están dando energía positiva aunque sólo sea sábado", reconoció Johann Zarco.

El piloto francés explicó sus entrenamientos: "en mi primera vuelta ya hicimos un buen tiempo (1:31.6) y estaba feliz y pude comprobar cuánto puede dar el neumático de sí en la primera vuelta, por eso hice tres vueltas y luego sólo dos, y en la segunda salida he probado a empujar al máximo y cuando he visto ese 1:31.1 no me lo podía creer".

"No tenía seguro este resultado", explicó sobre el mejor tiempo de los entrenamientos, pues incidió en el hecho de que vio "a Marc por la pantalla que venía muy rápido y no sabía si venía en casco rojo o no, pero le veía en las curvas y la cámara le seguía a él, así que tenía que ir muy rápido".

Por ese motivo reconoció que llegó a pensar que "ser segundo en Le Mans no estaba mal, aunque este resultado es la mejor posición posible, pues lo importante era salir en primera fila en Francia".