140 denuncias por irregularidades en obras de construcción

Licencias y reconocimientos falsos, construcciones no permitidas con escrituras públicas y englobes de predios, son algunas de las 140 denuncias ciudadanas que ha recibido la Superintendencia de Notariado y Registro en cuanto a la ejecución de obras en Cartagena.

Así lo reveló ayer, en una rueda de prensa, el jefe (e) de esa entidad, Jairo Alonso Mesa Guerra. “En toda Cartagena-aseguró el funcionario- se han venido violando las normas urbanísticas. Tengo un listado de posibles licencias falsas y Notarías que se han prestado para dar estos otorgamientos; estamos investigando. En dos meses, en un informe gráfico, presentaré ese listado con las zonas donde más ocurre esto”.

Advirtió que de hallarse dolo en estos casos, compulsará copia a la Fiscalía y denunciará penalmente a los registradores, funcionarios de Registro y notarios que estén involucrados en estos escándalos de corrupción.

“Hay que denunciar”

Mesa recalcó que “el papel de la ciudadanía es muy importante para acabar con las mafias de la construcción. Así a nosotros nos queda muy fácil parar un proceso fraudulento, ya sea por la licencia, cuando vayan a hacer la escritura o al momento de que registren la propiedad”.

Exhortó a que antes de adquirir una propiedad, se verifique el folio de la matricula, la procedencia del título y la autenticidad de la licencia que se otorgó para la construcción.

¿Puede ordenar demolición?

El superintendente señaló que el Ministerio de Vivienda y las Alcaldías son las únicas que tienen la potestad para ordenar la demolición de una construcción que no cumple con los parámetros establecidos.

“El tema de demoler o no ya no depende de nosotros, simplemente alertamos cuando una construcción es ilegal. Seremos muy rigurosos en verificar que al otorgarse la licencia a una obra, esta cumpla con la ley”, enfatizó.

Licencias en línea

A partir del 7 de julio próximo, la Supernotariado hará inspección, vigilancia y control a las Curadurías, tarea que antes tenían las Alcaldías.

Las Delegaturas -que deberán estar creadas en menos de dos meses- son las que le pondrán la lupa a las Curadurías. Entre el 10 y 12 por ciento es la tasa que estas entidades deberán cubrir para los gastos de esta nueva figura.

Dentro de las novedades -explicó la Superintendencia- está el que todos los trámites que realicen los curadores quedarán registrados en una plataforma en línea, a la que cualquier ciudadano podrá acceder para conocer qué licencias se están aprobando.

Caso Blas de Lezo

Aunque inicialmente se habló de que Portales de Blas de Lezo II, el edificio colapsado, habría pasado los filtros de Notariado y Registro, Mesa dijo a este medio que, luego de un minucioso análisis, se pudo determinar que la constructora responsable del proyecto nunca hizo este tipo de diligencias.

“El edificio no tenía escritura pública y aún no estaba registrado. Los funcionarios no recibieron la licencia falsa, por lo tanto no hay personas que hubieran comprado los apartamentos”, sostuvo.

Finalmente indicó que, así las cosas, no puede aportar a la investigación que adelantan el ente acusador y la Procuraduría. “Ahí no puedo actuar”, concluyó el funcionario.