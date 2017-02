144 comerciantes quedarán sin luz y hoy habrá cierre de Bazurto

En un comunicado de prensa, Electricaribe informó que tras unas negociaciones infructuosas con la Fundación Mercado de Bazurto (Funbaz), para intentar que esta entidad le cancelara 195 millones de pesos por concepto de dos años de prestación de servicio de energía, se optó por cancelar el contrato a este gremio que aglutina a unos 144 comerciantes del sector Globocentro.

“En vista de que el cliente no paga las facturas, decidimos iniciar un proceso de gestión documental para la terminación de contrato. La compañía ha prestado oportunamente el servicio, pero los clientes han venido incumpliendo reiteradamente sus obligaciones”, precisó Electricaribe.

Razones

El Universal consultó a uno de los representantes de Funbaz y este confirmó que efectivamente la deuda existe, pero ante unas inversiones que les tocó hacer en redes y en un transformador que ellos compraron, los pagos se retrasaron y no pudieron seguir cumpliendo con las obligaciones.

“Hace uno 14 años cuando iniciamos, llegamos a unos acuerdos con la empresa en donde se haría un descuento del 20%. Ellos nos quitaron ese descuento y además de las inversiones que se hicieron, que fueron como 50 o 60 millones de pesos, se nos hizo imposible seguir cumpliendo para cubrir el valor de las facturas. Se fueron haciendo unos abonos, pero no eran suficientes”, explicó William Cárdenas.

El representante de Funbaz aclaró que esta entidad dejó de existir ante las deudas y se declararon en quiebra “pues quisimos llegar a unos acuerdos con la Alcaldía y con Electricaribe para que se declarara esta zona subnormal y no comercial, pero no se logró y se hizo imposible cumplirle”.

Explicó que la Asociación de Comerciantes Independientes (Asdecomin) será la agremiación que esté al frente de la situación y con ellos es con los que Electricaribe trabajará ahora.

De la misma manera este medio consultó con Fidel Lara, representante legal de Asdecomin, quien indicó que sus asesores jurídicos trabajan para dialogar con Electricaribe para renegociar una deuda que ellos tienen, pero que solo es del mes de diciembre y enero pasados. Pero aclaró que lo anterior a esos meses debe asumirlo Funbaz.

Insistió en que junto con Clara Calderón, asesora de Servicios Públicos Domiciliarios de la Alcaldía de Cartagena, y Electricaribe trabajan para ver si la zona de Globocentro es declarada subnormal. “No estamos pidiendo nada ni queremos hacer nada ilegal, estamos dispuestos a pagar lo que es, pero que se tenga en cuenta nuestra propuesta, pues en estos momentos a la gente le está costando mucho pagar el servicio por ser zona comercial”, insistió.

Hoy, cierre de Bazurto a las 2 p.m.

La oficina de Servicios Públicos de Cartagena y la empresa Aseo Urbano de la Costa iniciaron desde ayer, a las 2 de la tarde, la “operación limpieza” en el mercado de Bazurto. Hoy a las, a las 2 p.m. se cerrará la principal plaza de comercio de la ciudad, que será reabierta el viernes a las 10 de la mañana. Durante estos tres días participarán en la jornada de limpieza la Secretaría del Interior, Espacio Público, Establecimiento Público Ambiental (EPA), el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Secretaría de Infraestructura, Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), el Cuerpo de Bombero y la Policía Nacional.

“En esta limpieza integral del mercado de Bazurto se proyecta recoger un promedio de 350 toneladas que se verán reflejadas en la asepsia y presentación higiénica- sanitaria de este sector comercial de gran influencia de los cartageneros”, sostuvo Pedro Gutiérrez Bahoque, gerente de Aseo Urbano.

Explicó que después de la limpieza integral del mercado se instalarán 10 cabinas sanitarias portátiles de Septiclean con capacidad para atender a 4 mil personas diarias; y cerca de 60 contenedores de 1.100 litros en diferentes puntos de la plaza de abastos de la ciudad. Durante la noche de hoy y la madrugada de mañana Aseo Urbano, a través de una empresa aliada realizará la fumigación total del mercado.

