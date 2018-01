$1.600 millones se invirtieron en atención a extranjeros

Las autorizaciones de servicios de salud a extranjeros se quintuplicaron en Cartagena durante el 2017. Es que de ser 293 autorizaciones de enero a noviembre de 2016, pasaron a ser 1.751 en el mismo periodo de 2017.

Así lo reveló el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), que informó que de las 1.751 autorizaciones a extranjeros, 1.708 se otorgaron a pacientes venezolanos. Las restantes se concedieron a pacientes provenientes de Japón (11), Cuba (9), Canadá (8), Uruguay (4), México y Perú (3), Estados Unidos (2) y Gran Bretaña, España y Chile (1).

La entidad de salud precisó que en total fueron 833 los pacientes extranjeros autorizados entre enero y noviembre de 2017, de los cuales 807, es decir, el 96,87% son venezolanos. Los otros 26 son de Japón (10), Cuba y Uruguay (3), Canadá, Estados Unidos y Perú (2), Gran Bretaña, México, España y Chile (1).

Adriana Meza Yepes, directora del Dadis, dijo que para garantizar la atención en salud de esas personas, “radicamos facturas por valor de 1.600 millones de pesos aproximadamente, de enero a noviembre de 2017”.

Precisó que el monto invertido “sale de los recursos de la población pobre no asegurada. La Constitución nos ordena atender a estas personas como población pobre no asegurada porque son pacientes que no han podido legalizar su permiso especial de permanencia o legalizar su trámite migratorio. La mayoría llegan a Cartagena por trochas, caminos. No llegan por los puertos marítimos, fluviales o terrestres, que es una de las formas por las cuales se les podría legalizar su permiso especial de permanencia”.

“Quienes no entraron legalmente por un puerto -anotó la funcionaria- tienen que hacer el trámite migratorio y adicionalmente pagar una multa o sanción para poder legalizar su estadía en Colombia”.

71,3% son gestantes

De los 807 pacientes venezolanos atendidos de enero a noviembre de 2017, 576 son mujeres embarazadas. A estas se les concedieron 1.362 autorizaciones.

Cabe recordar que en el mismo periodo de 2016 solo fueron atendidas 112 mujeres gestantes con 208 autorizaciones.

“La mayoría de las mujeres venezolanas embarazadas están llegando a tener sus partos en Cartagena. Llegan en el último trimestre o en el último mes de embarazo, donde el parto es inminente y hay que garantizar la vida tanto de la madre como del niño”, dijo Meza Yepes.

Resaltó que la cifra total de venezolanos atendidos en el lapso mencionado exime a un número importante de personas provenientes del vecino país.

“Los hijos de los colombo-venezolanos que tienen documento de identidad colombiano no están dentro de las estadísticas. Hay muchos (migrantes) que tienen sus carnés de salud o se han afiliado al Sisbén de los familiares donde llegaron a residir y obviamente pueden tener acceso al régimen subsidiado”.