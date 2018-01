2017: año de construcciones polémicas

PORTALES DE BLAS DE LEZO II

Cartagena empezó el 2017 con noticias trágicas. El 27 de abril, el país se estremeció con el desplome del edifico Portales de Blas de Lezo II, que dejó a 21 obreros muertos, 22 más heridos y de paso derrumbó la fachada de la red de ilegalidad en las construcciones en la ciudad.

Luego de investigaciones hechas por la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Fiscalía General de la Nación y del Distrito, a través de Control Disciplinario y la Secretaría de Planeación, se determinó que uno de los constructores que ha levantado en Cartagena más obras ilegales es Wilfran Quiroz, dueño del proyecto Portales de Blas de Lezo II.

Los implicados por el desplome en Blas de Lezo atraviesan procesos penales. Wilfran Quiroz fue acusado de homicidio culposo en concurso homogéneo, lesiones culposas en concurso homogéneo, estafa y falsedad en documento. Además, Luis David Quiroz, su hijo, fue acusado de urbanización ilegal, homicidio culposo en concurso homogéneo, lesiones culposas en concurso homogéneo y falsedad en documento.

También, el inspector de policía Alfonso Ramos y Olimpo Vergara, este último exdirector de Control Urbano, fueron acusados formalmente de los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por omisión, cargos que no aceptaron.

Por último, el maestro de obra, Luis Eduardo Agresor, también permanece privado de la libertad.

Así avanza:

El miércoles pasado estaba prevista una audiencia para embargar los bienes de Wilfran Quiroz, pero según explicó la red de veeduría de la Rama Judicial, Vejuca, este proceso se entorpeció y una prueba de esto es que la Fiscal, Carmen Arias, retiró la solicitud de audiencia y esta no se desarrolló.

“He criticado el papel de la Fiscalía, por lo que le pedí al procurador General de la Nación y al fiscal que estén atentos, que presten mucha atención en el desarrollo del proceso. Willfran Quiroz y su hijo tienen domiciliaria, menos el maestro de obra. El tiempo pasa y es posible que se solicite el vencimiento de términos en el caso de que transcurra más de un año y hay que tener en cuenta que la mayoría de los delitos por los que se les acusan son excarcelables”, manifestó Erick Urueta, representante de Vejuca.

La defensa de las víctimas manifestó su preocupación, ya que según ellos puede caerse la medida cautelar sobre estos bienes porque ya han pasado seis meses. Además, expresó su inconformismo porque solo se ha decretado medida cautelar sobre cinco bienes de los Quiroz, teniendo en cuenta que según la Superintendencia de Notariado y Registro tendrían bajo su poder más de 18 bienes.

Por otro lado, la dirección administrativa de Control Urbano empezó a aplicarle estudios a todas las construcciones que fueron o estaban siendo levantadas por Wilfran Quiroz.

La primera de ellas fue Portales de Blas de Lezo I, edificio que según los análisis hechos por la Universidad de Cartagena no cumple con las normas de sismorresistencia y que además la calidad de los materiales y la manera como se manejó la estructura del edificio no es la adecuada porque no obedecían las exigencias mínimas de las normas urbanísticas

Debido a esto, las familias fueron evacuadas del edificio y el Distrito prometió darles un subsidio para arriendo de $400 mil, cifra que no fue aceptada por los propietarios debido a que era insuficiente para cubrir sus necesidades.

Ante esto, la Alcaldía se reunió varias veces con los habitantes de Portales de Blas de Lezo I para establecer un monto equilibrado, pero no hubo consenso, por lo que los moradores tuvieron que acudir a acciones legales para definir su situación.

El resultado fue que hace un par de días un juez determinó que la Alcaldía debía entregarles recursos más gruesos a las familias, por lo que les otorgó $800 mil, con el compromiso que en este año el monto sería de $980 mil durante cinco meses.

Además, el 15 de enero habrá una audiencia en la que asistirán representantes de entidades bancarias con las que los moradores tenían préstamos, para buscar una alternativa que no los perjudique mientras se define el futuro de Portales de Blas de Lezo I.

Aquarela

25 pisos tuvieron que ser construidos para que tanto las autoridades como los cartageneros se alarmaran por la obra del proyecto de Viviendas de Interés Social (VIS) Aquarela Multifamiliar, que se levanta en cercanías del Castillo de San Felipe, un Bien de Interés Cultural (BIC) de la Nación.

La situación de esta construcción vino a resollar el pasado 5 de octubre, cuando el director de la división de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escovar, advirtiera que la obra afecta a la fortificación y resaltara que desde esa entidad se presentó al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) la propuesta de ampliación de la zona de influencia del Castillo de San Felipe para evitar que se sigan levantando estructuras de este tamaño.

Cabe resaltar que esta medida está vigente provisionalmente desde el 15 de junio de 2017, mientras es expedido el acto administrativo de la actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP).

Después de esto vino la tensión entre el Distrito, el Ministerio de Cultura y la Curaduría Urbana N. 1, que expidió las licencias de construcción a la sociedad Promotora Calle 47 S.A.S., dueña de esta obra. Esta “lluvia de señalamientos” entre las entidades se da porque los constructores cumplían con todos los requisitos de ley, los apartamentos estaban vendidos en su totalidad y ya habían levantado casi 20 pisos.

Estado de la obra

El 25 de octubre, la inspectora de Policía de la zona en donde se levanta Aquarela, Elvia Pájaro, suspendió temporalmente la obra por incumplimiento a las normas urbanísticas.

La suspensión se da inicialmente porque la construcción no cumplía con los aislamientos expedidos en la licencia de construcción y además porque tenía desactualizado el Plan de Manejo Ambiental.

A las dos semanas, las acciones jurídicas en contra del proyecto comenzaron a surtir efecto, pues un juez administrativo de Cartagena ordenó suspender la licencia de construcción, entre otras medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Cultura en una acción popular.

Lo último

La misión de asesoramiento del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos (Icomos Internacional) para la Unesco, que fue liderada por el arquitecto argentino Luis María Calvo, vino hasta Cartagena a mediados de diciembre a inspeccionar el Patrimonio Mundial de la ciudad.

Uno de los puntos al que le puso la lupa el delegado fue el edificio Aquarela, al que detalló desde la distancia y evaluó la posible afectación que tendría el Castillo de San Felipe por esta construcción.

Acabó el 2017 y aún la obra permanece suspendida. El Universal le preguntó al secretario de Planeación distrital, Irvin Pérez, sobre los avances del seguimiento que le han hecho al edificio Aquarela y el funcionario se abstuvo de hacer cualquier tipo de comentario, ya que la investigación está en curso y sus declaraciones podrían afectarla.