A 225 aumentaron las emergencias en octubre

Apenas empiezan a caer gotas de lluvia, el Cuerpo de Bomberos se pone en alerta. Sabe que si estas arrecian también “lloverán” las emergencias, tal como ha sucedido este mes.

Es que solo a corte del 24 de octubre, la dependencia había atendido 225 emergencias, superando las cifras de 178 y 200 emergencias atendidas en septiembre y agosto, respectivamente.

Con 92 casos, las caídas de techo de este mes desbancaron a julio como el de más ocurrencia de este fenómeno este año (26 casos). También se ha registrado aumento en el derrumbe de muros y viviendas (10 en octubre y 9 en septiembre); rescates de vehículos y personas (6 en octubre y 2 en septiembre) y en deslizamientos e inundaciones, que registraron 3 y 6 casos en octubre y ni uno en septiembre.

Joel Barrios, comandante del Cuerpo de Bomberos, precisó que los techos se han caído en viviendas del sector 3 de Junio, en el barrio Henequén; Nelson Mandela y Colombiatón. Mientras que los derrumbes se han presentado en el barrio Nariño, calle La Paz; y los deslizamientos en Henequén.

De los rescates de vehículos y personas recordó el viral caso ocurrido el viernes 19 de octubre, cuando un vehículo quedó en el fondo de una cuneta en El Campestre. Un hombre y un niño fueron salvados de milagro, y es el segundo caso de este tipo que se presenta en ese canal este mes.

Otro incidente se presentó el domingo anterior en el canal de San Pedro, cuando un hombre y su vehículo no pudieron resistir la fuerza de la corriente.

Sin embargo, fue en Camilo Torres donde se presentó el hecho que generó más conmoción. En la tarde del sábado 20 de octubre, dos hombres se ahogaron al intentar rescatar un camión de trasteos que era arrastrado por el agua. Uno de ellos era venezolano.

El comandante de Bomberos recomendó a las personas no jugar con su integridad física ni con la de quienes llevan dentro de sus vehículos en el intento por desafiar a las corrientes de aguas lluvias.

“Creen que la corriente no podrá mover el vehículo y se lanzan a tratar de pasar. Ahí es donde viene el problema porque la corriente es más fuerte que el vehículo y se lo lleva. Eso es lo que ha pasado”.

Para evitar el arrastre de vehículos pidió a los conductores que “no se aventuren a pasar cerca a los canales cuando están crecidos”, ni ingresen a las carreteras o vías que conducen aguas. De igual modo, que “no estacionen los vehículos en los lugares bajos”, como calles o vías por donde pasan las corrientes de agua.

“Casi me pasa una vez”, afirmó el teniente operativo del Cuerpo de Bomberos, Aníbal Guerrero. Contó que, llegando a la Universidad San Buenaventura, frente a una corriente pensó “paso o no paso”. “Hay un bajada ahí y yo vi que pasó una camioneta, el carro mío es más bajito. De ida lo intenté y pasé, pero de venida no me atreví a pasar porque el agua me llegaba casi a la puerta; me devolví. Hay gente que no lo hace, piensa que si pasó a la primera puede pasar la segunda y ahí viene el peligro”.

Anotó que dos casos de rescates de vehículos y personas fueron atendidos en el canal de El Socorro, a la altura de la Biblioteca Distrital Jorge Artel.

Otras emergencias

A las emergencias atendidas por Bomberos este mes se suman: 4 accidentes de tránsito, 19 árboles caídos, 31 casos de abejas africanas, 3 corto circuito en viviendas, 11 crucetas y transformadores encendidos, 4 derrames de combustible, 6 incendios forestales, 2 escapes de gas natural, 9 incendios de vivienda, 4 incendios de vehículos, 2 rescates en ascensores, 2 rescates de animales, 3 simulacros de emergencias y 3 rescates de personas ahogadas.

Asimismo, escape de productos químicos y de gas licuado del petróleo (GLP), explosión, incendio de buque y llantas prendidas, con un caso cada uno.

“Tenemos que multiplicarnos”, sostuvo Guerrero.

Inundaciones

No arrojar basuras, para que no se obstaculice el tránsito de las aguas lluvias por los canales pluviales y alcantarillas, es la recomendación de Bomberos frente a las inundaciones en casas, calles y vías. Este año se han presentado 18 casos, así: 2 en enero, 1 en marzo, 5 en mayo, 3 en junio, 1 en julio y 6 en octubre.

“La cantidad de bolsas que se consiguen alrededor de las alcantarillas es lo que las tapona y evita el libre fluido del agua”, sostuvo Guerrero, reconociendo que las inundaciones ocurren “más que todo por falta del drenaje de las calles y la falta de ampliación de las tuberías de desagüe, porque ya la ciudad ha crecido y en algunos sitios como en el sector de la zona norte y suroriental se han talado muchos árboles, se han hecho nuevas urbanizaciones, pavimentaciones y el agua viene muy rápidamente, no se detiene porque no tiene dónde detenerse”.

Guerrero puntualizó que las inundaciones “ocurren casi en todos los barrios, principalmente en El Socorro, Pie de La Popa, Centro Histórico”. También se presentan en Olaya Herrera, Villa Rosita, Las Gaviotas, Bocagrande y Castillogrande.

Y “cuando llegamos a las calles verificamos las alcantarillas. A veces encontramos basura y la retiramos. Comentamos a los vecinos que deben esperar que baje el nivel freático. A medida que va pasando el día van bajando las aguas. No succionamos el agua porque no tenemos la capacidad”, sostuvo el teniente operativo.

¿Y el plan maestro?

Clara Calderón, secretaria de Infraestructura, señaló que desde que el Tribunal Administrativo de Bolívar anuló en abril el Acuerdo No. 023 de 2016, que facultaba al alcalde de Cartagena transferir a la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe) recursos del Sistema General de Participaciones, para la ejecución de obras del sistema de alcantarillado pluvial del Distrito; “la administración está estructurando un proyecto de acuerdo para invertir en algunos canales de emergencia”.

Explicó que los canales “se priorizarán de acuerdo a lo que se pueda asignar en la vigencia 2019. Este año debemos tener el 15 % de ese valor. El jefe de Presupuesto va a definir con qué recursos se cuenta este año para que sea el soporte para presentar las vigencias futuras”.

El proyecto sería presentado “prontamente ante el Concejo”, según Calderón, quien destacó la necesidad de intervenir los puentes 13 de Junio-Gaviotas y frente a la Biblioteca Distrital Jorge Artel. “Con la Universidad de Cartagena hay que priorizar técnicamente, de acuerdo a la cantidad de recursos que tengamos”, señaló.

