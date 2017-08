2.600 estudiantes de Cartagena quedarían fuera de los colegios

Si el Distrito no garantiza el pago de la matrícula contratada en colegios privados, más de 2.600 niños, niñas y jóvenes quedarán por fuera del sistema educativo. Esa es la posición de la Asociación de Colegios Públicos de Cartagena luego de no recibir el dinero por atender a los estudiantes del sector público durante lo corrido de este año escolar.

Miembros de esta asociación se reunieron el miércoles pasado con Lesbia Beleño, quien estaba a cargo de la Secretaría de Educación, y planearon una reunión para el próximo lunes con el alcalde (e) Sergio Londoño, de quien esperan recibir una respuesta positiva.

“No podemos seguir costeando maestros, servicios públicos y demás rubros sin que el Distrito nos reconozca la matrícula de los 2.600 estudiantes, por eso no nos quedará más que no recibir a esos estudiantes y que no terminen el año escolar”, indicó Nuris Taborda, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Cartagena.

De acuerdo con Taborda, por el momento la Alcaldía solo ha respondido económicamente por los estudiantes que venían en el programa de matrícula contrata de años anteriores, pero no por los nuevos. Añadió que son 40 colegios afectados de zonas deprimidas de Cartagena como Nelson Mandela, El Pozón y San José de los Campanos.

“A los colegios de gran capacidad y con mayores recursos sí les tramitaron la matrícula contratada. Nosotros tenemos una cantidad enorme de estudiantes venezolanos que matriculamos por orden de la Secretaría de Educación y ahora nos dicen que no hay recursos, pero tienen que resolver”, indicó la representante de los colegios privados.

¿Directrices del Mineducación o falta de recursos?

Desde los primeros meses del año lectivo 2017, la Secretaría de Educación indicó que la contratación de la matrícula oficial estaba retrasada porque estaban revisando que los colegios privados incluidos en este programa, cumplieran con los requisitos de calidad exigidos por le Ministerio de Educación.

Sin embargo, la oficina de Cobertura indicó, el mes pasado, que la llegada de menores venezolanos habría trastornado las cuentas de este despacho por lo que el problema era por cuestiones financieras. Se informó en ese momento que "ya estamos trabajando para conseguir los recursos que nos hacen falta” y que este mes estaría lista la contratación.

El programa de extraedad, que nivela académicamente a los niños y jóvenes que tienen dos o tres años por encima de la edad promedio esperada para cursar el grado que le correspondería, tampoco está contratado. En julio se indicó que hay disponibles 2.400 millones de pesos y se suponía que empezaría a operar este mes.

El Universal volvió a consultar sobre esta situación a la Secretaría de Educación, pero no se obtuvo respuesta.