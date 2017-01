Hay 30 mil cupos disponibles en los colegios públicos de Cartagena

Los padres de familia y acudientes de menores de edad escolar deben aprovechar estos primeros días del año para organizar y tener a la mano los documentos necesarios para legalizar la matrícula escolar del año lectivo 2017, que son: el documento de identidad y el certificado de promoción del grado anterior.

La Secretaría de Educación indicó que son más de 30 mil cupos los que están disponibles, en 105 colegios oficiales y que esperan que para el 16 de enero próximo se haya alcanzado la meta de alumnos matriculados que es de 123 mil.

Juan Carlos Urango, director de cobertura educativa de la Secretaría, indicó que se apoyarán en otras entidades que velan por el bienestar de los niños y jóvenes para promover la matrícula escolar. “Vamos a estar vigilantes para que los padres matriculen a sus hijos. Estaremos acompañados del Icbf, la Policía de Infancia y Adolescencia y Familias en Acción, para que los padres cumplan el deber de matricularlos”.

El proceso para alistar a los niños en el colegio es sencillo: los padres deben acudir a la institución educativa más cercana, con los documentos requeridos y ahí le darán las indicaciones del trámite. Este proceso se suspendió desde el 16 de diciembre y se retoma el martes próximo.

“Hacemos una invitación a los padres para que la próxima semana se acerquen a las instituciones educativas con la documentación requerida. No se necesita nada más porque el proceso es gratuito. Ninguna institución oficial le puede cobrar un peso por cualquier trámite. Es decir, que no hay excusas para no llevar a sus hijos a la escuela”, afirmó Germán Sierra Anaya, secretario de Educación del distrito.

Para el inicio de clases 2017 se anunció la inauguración de un segundo megacolegio en el barrio Bicentenario, con 1440 cupos, con los que se pretenden aumentar la oferta educativa en el sector y disminuir el número de estudiantes de esa zona que deben ser transportados a colegios más alejados para recibir el servicio educativo.

Contra la deserción

De acuerdo al informe de calidad de vida de Cartagena Cómo Vamos, la tasa de deserción escolar de 2015 fue de 4,95%, la segunda más alta en los últimos siete años y además, aumentó el número de menores por fuera del sistema educativo. De 10.520 en el 2014, se pasó a 10.637 en 2015, por lo que el distrito y el Ministerio de Educación le apuntan a disminuir este índice a través de estrategias como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), transporte hasta los colegios más cercanos y la jornada única.

Obras pendientes

Para el inicio del año escolar también está prevista la entrega de los cuatro colegios públicos en los que se realizan obras de reconstrucción y ampliación hace más de año y medio y que comenzaron a intervenirse en la administración de Dionisio Vélez Trujillo. El Distrito ha incumplido cerca de siete fechas de entrega, pero luego de cambiar al contratista inicial y de avances en los trabajos, la comunidad educativa espera disfrutar pronto de estos espacios