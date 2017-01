303 beneficiados de 'Casa pa' mi Gente' no cumplieron con los requisitos

De los 980 beneficiados con el sorteo de la oferta institucional del Fondo de Vivienda de Interés Social, Corvivienda, ‘Casa pa' mi gente’ realizado el 7 y 8 de octubre de 2016, parte de los favorecidos no cumplirán el sueño de tener casa propia. (Lea aquí: Fueron sorteadas 980 casas, en medio de grandes expectativas)

Luego de ampliar el plazo hasta el 15 de enero para que los beneficiados entregarán la documentación y hasta el 21 de enero para que algunos aportarán la couta inicial para poder acceder a la vivienda, 303 personas no cumplieron los requisitos exigidos por Corvivienda. (Lea aquí: Se amplía plazo para que beneficiarios de Casa Pa' mi Gente entreguen documentos)

La entidad realizó un filtro en los tres proyectos de vivienda que ofrecía: el grupo uno que tendría un subsidio completo, de ciento por ciento gratis, el grupo dos un subsidio parcial de 28 millones para casas de 48 millones y un tercer grupo con un subsidio de 17 millones para apartamentos de 93 millones de pesos y encontró que:

En el uno donde participaron las personas de pobreza extrema, familias víctimas del conflicto y en condición de discapacidad, 9 de ellas no lograron cumplir con los requisitos.

En el grupo dos en el que participaron la clase trabajadora, funcionarios públicos, periodistas y personas de los medios, 64 personas no aprobaron lo exigido por el Fondo de Vivienda de Interés Social y en el grupo tres 230 personas no cumplieron con los requisito del programa.

De las personas que no cumplieron con las condiciones en su mayoría fue por no soportar con documentos la información plasmada en la inscripción, otros se inscribieron en el grupo que no le correspondía. Finalmente estos subsidios quedaron libres para ser sorteados en una próxima fecha del programa. (Lea aquí: Surgen nuevas críticas a sorteo de 'Casa Pa' mi Gente')

“ Corvivienda continua con la verificación de la segunda y tercera fase, que son la confirmar la información consignada en la inscripción y el cierre financiero. Se deja claro las personas pueden hacer el crédito en el Fondo Nacional del Ahorro, Fondo de Cesantías, en cualquier entidad financiera o con recursos propios”, explicó William García Tirado, gerente de la entidad.