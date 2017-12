347.454 pasajeros han viajado por la Terminal de Transporte

En busca de buses que los lleven a la ciudades donde decidieron pasar fin de año, pasajeros continúan llegando a la Terminal de Transporte de Cartagena. Hasta ayer se habían movilizado 347.454 pasajeros, cifra que representa un 2% más en comparación con los pasajeros movilizados para la misma fecha en 2016.

Luis Romero Arzuaga, gerente de la Terminal de Transporte, recordó que “el año pasado para esta fecha manejamos un promedio de 321.984 pasajeros. Hoy ya llevamos 347.454 y creemos que en este fin de semana la gente se va a agolpar hacia la terminal, a buscar su respectivo bus para pasar fin de año en sus casas”.

Destacó que “tenemos las empresas de transporte debidamente autorizadas, con el número de buses suficientes para que no se aglomeren los pasajeros y puedan salir. El año pasado manejamos un promedio de 39.506 despachos y creemos que este año podemos manejar el mismo estimado. De pronto podemos tener un 2% más, como pasó con los pasajeros movilizados”.

Romero recomendó a los viajeros reservar sus pasajes con anticipación para evitar contratiempos y no subirse en buses fuera de la terminal. “Deben hacer las cosas a tiempo, utilizar la Terminal de Transporte y no la informalidad, no se queden por fuera de la terminal, en las bombas. Entren a la terminal y utilicen las taquillas para evitar circunstancias lamentables con equipajes y otros elementos”.