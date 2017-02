40% y 60% de descuento para deudores de Impuesto Predial

Si usted es uno de los que tiene una deuda con el Distrito desde hace años por no pagar el Impuesto Predial, le informamos que esta podría ser su mejor oportunidad para cancelar.

La secretaria de Hacienda, encabeza de Napoleón de la Rosa presentó ante el Concejo de Cartagena el proyecto de "Intereses, Incentivos y Sanciones" que le permitirá a todos los deudores registrados desde antes del 2014 tener una rebaja.

A los que cancelen antes del 31 de mayo se les hará un descuento del 60% y los que paguen después de esa fecha pero antes del 29 de octubre obtendrán una rebaja de su deuda del 40%.

De la Rosa, manifestó que esta es la última oportunidad para que los morosos del Impuesto Predial se pongan al día, ya que desde el 1 de agosto de este año, se empezará a cobrar intereses por el no pago de las facturas de acuerdo a lo estipulado en los ajustes hechos al Estatuto Tributario Distrital.(Lea aquí: Ajustes a tarifas del Impuesto Predial aplica el Distrito)

“Si la gente no paga la ciudad no se va a desarrollar. Esto es como una empresa, los dueños somos todos y si no le invertimos a la empresa en complicado. Pero ¿cómo le invertimos a la empresa? pagando los impuestos ”, expresó el funcionario.

Se espera que de aprobarse esta iniciativa, el Distrito podrá recaudar más de 35 mil millones de pesos.