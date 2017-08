402 multados en lo que va del mes por infringir el Código de Policía

¿Ha pensando en llamar a la línea de emergencia 123 en el caso de requerir respaldo de la Policía Metropolitana? ¿Lo han ignorado en el proceso?

Si es así, usted hace parte de las decenas de personas que se quejan por la falta de respaldo de los uniformados de la institución por vía telefónica. Uno de los casos más recientes se presentó este fin de semana en El Laguito, donde varios habitantes de esta comunidad llamaron a la Policía a quejarse por los altos niveles de ruido provenientes de una fiesta que se realizó en altas horas de la noche en este barrio, justo detrás del edificio Calamarí.

Las esperanzas que guardaban en El Laguito era que al lugar llegaran agentes e hicieran respetar el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, teniendo en cuenta que en uno de sus artículos sanciona las personas que alteren la tranquilidad con el ruido. Pese al llamado de los ciudadanos, el auxilio por parte de la Policía nunca llegó.

¿Cómo funciona?

Todas las llamadas a la línea de emergencia 123 son recepcionadas las 24 horas del día desde el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES), que están en el comando de la Policía Metropolitana, en Manga.

Además del 123 también manejan la línea 112, y para atenderlas más de una docena de uniformados están haciendo monitoreo y recibiendo las llamadas por medio del sistema Secad, que identifica la ubicación del usuario y, además, arroja una serie de preguntas que requiere el sistema para poder encaminar las llamadas al cuadrante más cercano y así solucionar el inconveniente de la persona que llamó.

Al indagar el motivo por el que muchos de los casos no son asistidos, la Policía argumenta que se debe a que los ciudadanos no brindan toda la información para remitir la denuncia al cuadrante. Todas las llamadas hechas a la línea de emergencia quedan grabadas y en un momento dado, en el caso de no atenderse a su debido tiempo, las personas pueden poner la queja en las oficinas de atención al ciudadano.

Cabe resaltar que en el caso de no contar con el respaldo inmediato de uniformados o del inspector de Policía se pueden hacer videos que servirán de material probatorio al momento de interponer alguna sanción.

La mayoría de los casos que se registran en las líneas de emergencia son de riñas, clasificadas en casos de violencia intrafamiliar, en vía o establecimientos públicos, por picós y por los jóvenes en riesgo.

Amonestaciones

Según el último reporte entregado por la Policía, desde que empezaron en firme las sanciones de esta normativa, desde el pasado 1 de agosto, en Cartagena se han interpuesto 402 multas por infringir el nuevo Código de Policía.

La mayoría de estas son de tipo 2, es decir, equivalentes al pago de 196.720 pesos y que sancionan principalmente a personas que agredan, irrespeten o desafíen a la autoridad policiva, que inicien una riña que pueda derivar en agresión física, portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público. Además, amonestan a quienes trasladen caninos de raza peligrosa sin bozal, correas y demás elementos establecidos.

El otro tipo de multas que más han aplicado los inspectores de Policía son las tipo 4, que tiene un valor de 786.880 pesos. Algunos de los comportamientos sancionados son: realizar necesidades fisiológicas en espacio público, arrojar basuras en espacio público, hacer mal uso de las líneas de emergencia, no contar con la póliza de responsabilidad para caninos peligrosos, almacenar o expender droga o licor en centros educativos, agredir a autoridades de Policía, lavar vehículos en la vía pública, entre otros.

Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, destrucción del bien y suspensión temporal de actividad son otras de las medidas adoptadas por la Policía y sus inspectores.