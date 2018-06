500 usuarios ya personalizaron sus tarjetas del SITM

Para Walter Tapias, usuario de Transcaribe y habitante de Los Jardines, perder la tarjeta del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) ya no será sinónimo de ‘echar a la basura’ los 80 o 100 mil pesos que recarga mensualmente para transportarse. Ahora podrá llamar o ir a una estación y pedir que se la bloqueen y que pasen el saldo que le queda a su nueva tarjeta. “No se imagina las veces que me ha pasado eso, pero ya no me vuelve a pasar”, cuenta Walter, uno de los 500 cartageneros que ya tienen personalizada su tarjeta.

El martes de esta semana arrancó la personalización de tarjetas para los usuarios de Transcaribe, uno de los compromisos de la empresa de recaudo del sistema- Colcard-, y en tres días más de 300 personas hicieron este proceso. (Lea aquí: Usuarios de Transcaribe ya pueden personalizar sus tarjetas)

Entre el martes y el jueves se cumplió la fase de prueba, y ayer se inició en pleno la personalización. Hasta el mediodía, Transcaribe aseguró que 500 usuarios personalizaron y están listos para comenzar a usar los beneficios, aunque algunos aún no están habilitados.

El viaje, uno de los beneficios más esperados porque les permitirá a los usuarios ‘fiar’ un viaje cuando no tengan saldo en sus tarjetas, aún no está habilitado y según el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, los cartageneros podrán disfrutarlo en “las próximas semanas”.

Las recargas en línea o a través de aplicaciones es otro beneficio que aún no está listo, y por el que habrá que esperar un poco más, indicó el gerente del sistema.

Lo que sí pueden hacer desde ya los usuarios es la transferencia de saldo y la posibilidad de bloquear su tarjeta en caso de robo o pérdida.

Colcard habilitó dos puntos para la personalización, ambos en el Patio Portal de Transcaribe. Uno en el Centro de Atención al Usuario (CAU), y otro en la plataforma de salida de los articulados.

“Estamos pidiéndole al concesionario de recaudo que active más puntos en centros comerciales y barrios populares, porque muchos usuarios nos han dicho que quieren personalizar pero que Patio Portal no está en su ruta de transporte diario, por lo que se hace difícil hacer este trámite”, dijo el gerente de Transcaribe.