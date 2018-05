62 buses del SITM y desembolso de recursos, ‘varados’ por un decreto

Hace un mes en Patio Portal hay 32 buses articulados y 30 buses alimentadores del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) listos para rodar, sin embargo, los financiadores de uno de los operadores privados, en este caso Sotramac, piden como requisito o ‘prenda de garantía’, la firma del decreto que constituiría un Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). Sin el acto administrativo, los buses están ‘varados’.

El FET es una figura dispuesta en la Ley 1753 del 2015, en su artículo 33, que se refiere a “otras fuentes de financiación para los sistemas de transporte”, con el fin de contribuir a la sostenibilidad de estos.

Así, menciona en el primer numeral a los fondos de estabilización y subsidio a la demanda: “En desarrollo de una política de apoyo y fortalecimiento al transporte público en las ciudades del país, los alcaldes de los municipios, distritos o áreas metropolitanas, donde se implementen o estén en operación sistemas de transporte público, podrán establecer fondos de estabilización o compensación tarifaria, que cubran el diferencial entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario. La decisión anterior deberá estar soportada en un estudio técnico en el que se demuestre que el fondo de estabilización contribuye a la sostenibilidad del sistema, en términos de eficiencia económica, sostenibilidad financiera, eficacia en la prestación del servicio e impactos esperados”, dice la ley.

Es decir, en caso de que el próximo año el alcalde decidiera no aumentar la tarifa de los pasajeros, este fondo cubriría esos recursos que dejaría de percibir el sistema para cubrir la tarifa técnica, que refleja los gastos de operación. Es decir, los ciudadanos seguirían pagando lo mismo y el operador privado podría cubrir todos sus gastos, sin que el sistema se desequilibre.

¿Por qué lo piden con tanta urgencia? Según Sebastián Nieto, gerente de Sotramac, esto está relacionado a la incertidumbre de los inversionistas por las dificultades que han atravesado los demás sistemas de transporte masivo en Colombia, “que cerraron la posibilidad de financiar el proyecto Transcaribe con la banca nacional, por lo que fue necesario vincular a la banca multilateral, en cabeza de la FDN, Proparco y Banco Mundial, que luego de adelantar los procesos de debida diligencia y de estudiar las causas de los problemas que han sufrido otros sistemas de transporte similares, señalaron la necesidad de contar con una fuente presupuestal que pudiera garantizar el cumplimiento del acuerdo de respaldo suscrito entre Transcaribe y el Distrito, para mitigar un riesgo tarifario que afectara en el futuro al sistema, siendo necesario buscar su blindaje para lograr la estabilidad del sistema a largo plazo”.

En el Plan de Desarrollo

Y aunque solo hasta este momento sale a la luz el asunto del FET para Transcaribe, sí estaba en el Plan de Desarrollo Primero la Gente, del exalcalde Manolo Duque. En el artículo 29, sobre la sostenibilidad del sistema. “El Gobierno Distrial, de acuerdo con sus facultades legales, establecerá un fondo de estabilización o compensación tarifaria que cubra el diferencial entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario (...) Dicho fondo para efectos de su creación deberá contar con la fuente presupuestal y la garantía de la permanencia en el tiempo de los recursos que financiarán el mismo, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad fiscal del Distrito, para lo cual deberá estar previsto en el marco fiscal de mediano plazo de la ciudad”.

Sin embargo, el decreto no fue firmado por Duque, ni por el alcalde (e) Sergio Londoño, mientras los financiadores siguen señalando la importancia que tiene este fondo para avanzar en la implementación del sistema.

“Los financiadores del sistema, Transcaribe y sus operadores han avanzado con el Distrito de Cartagena en la constitución de un fondo de estabilización, figura prevista en el plan nacional de desarrollo y en el artículo 29 del Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2019 como vehículo para lograr la bancabilidad de Transcaribe y sus concesiones; sin embargo, la interinidad por la cual ha atravesado la administración de Cartagena, no ha permitido que estos temas de ciudad trascendentales para el desarrollo del sistema y la movilidad de sus habitantes logren resolverse”, indicó Nieto a El Universal.

FET, la condición

Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), uno de los financiadores de los operadores del SITM, le contó a El Universal que independientemente de si el fondo llega a usarse o no, su constitución es un requisito para que se desembolsen nuevos recursos. “La fijación de las tarifas como funciona hoy el sistema, es algo donde puede haber mucha injerencia de alcaldía o de las situaciones políticas de la ciudad, entonces para poderle dar más tranquilidad al financiador está el fondo de estabilización… en caso de que se tome en algún momento una decisión que sea más política que técnica, de no ajustar tarifas o bajar tarifas, el sistema no entre en crisis, porque si en algún momento no puede pagar sus obligaciones entra en crisis”.

Del Valle se refirió a situaciones vividas en otros sistemas masivos del país y por las que es necesario el FET en Cartagena, “se ha vuelto importante para las fuentes de financiación y para inversionistas saber que hay una disciplina en el proceso”.

Respecto al riesgo de no crear el FET, el presidente de la FDN aseguró que “los riesgos son que los bancos que estamos financiando al proyecto tenemos como condición para desembolsar que ese fondo se cree, si no se crea, el proyecto no va a tener recursos. El tema del fondo no es si se usa o no, si no que haya un seguro para quien está aportando recursos a largo plazo, tranquilidad de que hay un respaldo, es posible que no se requiera, pero es como comprar un seguro… el solo hecho de tenerlo da más tranquilidad y saber que se tiene en caso de que las cosas no salgan bien”.

“No es necesario”

Pese a que el gerente de Sotramac y sus financiadores insisten en la importancia de firmar el decreto para constituir el FET, el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, considera que no es necesario para la ciudad en este momento.

“Es una figura creada por los problemas financieros que tienen los sistemas masivos del país, menos Cartagena. ¿Por qué? algunos alcaldes en el país usaban al sistema como ‘caballito de batalla político’ y prometían no subir la tarifa del sistema, no lo hacían y el sistema iba teniendo un hueco, hay ciudades que tuvieron hasta 6 años sin subirle la tarifa y eso quebró el sistema. Para ‘curarnos en salud’ por allá en el 2012, el Distrito firmó un acuerdo en el que indica que Transcaribe debe mandar cada fin de año un estudio técnico de tarifa y sugerir un aumento para el siguiente año, el alcalde está en la potestad de acogerlo o no, pero en caso de no hacerlo, tiene que garantizar los recursos por otra fuente. Cartagena es la única ciudad que tiene un acuerdo en ese sentido, por lo tanto... si por ejemplo, Londoño no subiera los 200 pesos de este año, sabía que hay que cubrirlo por otra fuente de recursos” explicó Ripoll.

Con el aumento periódico de la tarifa usuario, y con el acuerdo que le indica al alcalde de turno que si no sube la tarifa debe buscar una fuente de recursos para cubrir ese monto que no se subió, “entre comillas la FET no es necesaria”, indicó el funcionario.

Respecto a cómo se vería afectada la operación del sistema, teniendo en cuenta los 62 buses que siguen estacionados en Patio Portal, Ripoll aseguró que los operadores “deben cumplir con el contrato, cuando se presentaron a la licitación no decía que el Distrito se comprometía a aprobar ese fondo, en los pliegos no está. No estoy en contra de su creación, pero está el acuerdo, se está aumentando la tarifa llevándonos el golpe social y político de hacer incrementos, no tenemos evasión, la gente paga, estamos dando todos los soportes, y no se puede crear un fondo solo para beneficiar a particulares”.

El acuerdo

En marzo de 2012, siendo alcalde Campo Elías Terán Dix; Enrique Chartuni, gerente de Transcaribe; Adelfo Doria, gerente de Espacio Público; Edilberto Mendoza, gerente del DATT, y Gustavo Adolfo Malo, secretario de Hacienda, se firmó un acuerdo de respaldo entre Transcaribe y el Distrito. En el primer artículo, sobre los compromisos del Distrito, está: “Respetar la estructura tarifaria de carácter técnico establecida para el sistema en los contratos de concesión, y abstenerse de establecer para el sistema tarifas que se encuentren por debajo del valor que corresponda a la determinación técnica de tarifa al usuario”, y que “en caso en que el Distrito llegare a establecer una tarifa al usuario que modifique la estructura tarifaria de carácter técnico contractualmente convenida con los concesionarios, en detrimento de los ingresos del sistema, debidamente demostrado y justificado, compensará a Transcaribe mediante la apropiación presupuestal de la suma necesaria para mantener el nivel de ingresos que se hubiere obtenido por la aplicación de la tarifa técnica contractualmente convenida para el sistema. En ese evento realizará la transferencia al patrimonio autónomo que administre los recursos del sistema a título de compensación, para su distribución conforme a los mecanismos y asignaciones contractualmente establecidas”.