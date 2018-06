700 habitantes de calle tienen certificado de indigencia

Por: Roland Padilla González

Yeison Herrera es un joven artesano que vive en las calles del Centro Histórico. Sobrevivir no ha sido fácil para él, ya que a temprana edad su adicción a las drogas lo obligó a separarse de su familia.

Pero el hecho de vivir en la calle no lo limitó a continuar con su oficio de artesano, puesto que con el dinero que consigue cuidando carros ahorra lo suficiente para comprar los insumos con los que hace sus obras de arte.

Una oportunidad

La vida de Yeison tendrá un giro positivo. Mediante el programa para habitantes de calle, la Secretaría de Participación llegará hasta cada uno de los cerca de 800 que hay en Cartagena, de los cuales 700 ya tienen su certificado de indigencia.

El coordinador del programa, Milciades Osorio, avanza junto a su equipo en la tarea de caracterización de cada individuo en condición de vulnerabilidad, esto con el fin de vincularlos al sistema de salud y así hacer más fácil la tarea de resocialización.

“Mediante las intervenciones seguimos avanzando para ofrecerles a estas personas una alternativa de vida diferente. La idea es llegar hasta cada uno de ellos y brindarles los beneficios que el programa tiene para que así logren salir de su condición (...) Nos enfocamos en tratar de convencerlos y apoyarlos en la toma de su decisión dado que no podemos obligarlos a salir de la calle” expresó.

Ante la iniciativa, Yeison dice estar dispuesto a recibir la ayuda, manifestando que está cansado de no tener un lugar en el que dormir y además desea poner fin a su problema de drogadicción.

“Quiero salir de esta vida, he pasado por diferentes hogares donde puedo descansar, allí me han ayudado mucho pero he caído nuevamente en el consumo de drogas, ahora estoy dispuesto a cambiar y recibir la ayuda que me quieren brindar” manifestó en medio de la intervención realizada esta semana en las plazas del Centro Histórico.