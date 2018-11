80 % de los POT del país están desactualizados

Que Cartagena no tenga vigente un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no es solo una preocupación para la Alcaldía, sino para la Procuraduría General de la Nación, ente que empezó una rigurosa vigilancia al proceso de revisión y formulación de esta herramienta técnica de planificación. El Ministerio Público, a través de su dependencia delegada para la descentralización y las entidades territoriales, convocó el pasado 20 de noviembre al Distrito, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y el operador Inypsa, para conocer las dificultades en materia jurídica, técnica y operativa que han impedido la culminación del proceso. Como parte de esta vigilancia preventiva se establecieron acuerdos tendientes a garantizar la culminación efectiva de este proceso, teniendo en cuenta que los POT constituyen herramientas indispensables para la materialización de los derechos de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del territorio. “Para la Procuraduría General de la Nación es preocupante que cerca del 80 % de los POT se encuentren desactualizados, con las consecuencias que esto implica para la toma de decisiones, técnicamente soportadas, por parte de los mandatarios territoriales. Para el caso de Cartagena, el Ministerio Público instó a adoptar medidas encaminadas a garantizar la defensa de los derechos de la población, la salvaguarda del ordenamiento jurídico y la defensa del patrimonio público”, dijo la Procuraduría a través de un comunicado.

A responder

Dentro de las medidas está hacer una mesa de trabajo en la que las partes expliquen lo ocurrido con el POT. Recordemos que el contrato se liquidará luego que la Secretaría de Planeación calificó en septiembre negativamente los cinco productos del POT que estructuró Fonade, teniendo en cuenta los múltiples vacíos en los documentos y con el agravante de que esta fue la segunda entrega de estos productos al Distrito, que inicialmente fueron devueltos con observaciones que no fueron tenidas en cuenta. A raíz de esto, la Alcaldía citó a audiencia en tres oportunidades a Fonade para liquidar el contrato No. 216229/2016, que tenía como objeto la estructuración de los productos, pero el fondo financiero no asistió. La última posición del Distrito fue liquidar el contrato de forma unilateral, con la expectativa de iniciar el nuevo proceso de formulación del esperado documento con el dinero recuperado. Luego de la reunión en la Procuraduría, Fonade y el DNP se pronunciarán mañana sobre los recursos no ejecutados del contrato, ya que el Distrito le entregó $3.600 millones para la formulación de los productos, de los cuales contrataron $1.600 millones y restaron $1.994 millones.

Observaciones