80 policías controlan la velocidad y embriaguez en las vías de Cartagena

Para garantizar la seguridad de cientos de viajeros que llegan y salen de Cartagena, la Policía de Tránsito desplegó cinco puestos de control en diferentes puntos de la ciudad.

Con unidades en la Vía del Mar, La Cordialidad, Troncal de Occidente, Variante Mamonal Gambote y Variante Cartagena (puente Membrillal hasta la glorieta de El Pozón), se está controlando la velocidad, embriaguez, el microsueño en los conductores y las infracciones de tránsito, con el objetivo de reducir el índice de accidentes en esta Semana Santa.

"Le pedimos a los conductores que porten el equipo de carreteras, que cumplan la norma de tránsito, no invadan el carril ni excedan los limites de velocidad, que no transporten sobrecupo y no lleven pasajeros en la parte de atrás de las camionetas porque puede ser riesgoso", precisó el intendente Jefe Oscar Rodríguez Cantillo, comandante (E) de la Policía de Tránsito y Transporte.

Vías más accidentadas

Por ser la Vía del Mar y la Troncal de Occidente los corredores donde más ocurren accidentes, las autoridades instalaron radares de velocidad para evitar saldos trágicos en esta época, en la que miles de colombianos se movilizan por las carreteras del país.

Sensibilización

Para que los conductores sean conscientes de la responsabilidad de estar al volante, la Policía de Tránsito también realiza charlas a peatones y conductores en la Terminal de Transportes y los cinco puestos de control mencionados.

"Tenemos una campaña que estamos realizando desde la semana pasada, en la que le decimos a los conductores que sean prudentes y no dejen a su ángel de la guarda atrás, en referencia a que deber ser precavidos en la vía y acatar las señales de tránsito", añadió el oficial.

Además, con el propósito de evitar la fátiga de las personas al volante y que esto desencadene en un accidente, en una pausa activa, se les está brindando tinto.

Así que si usted va a viajar, siga todas las recomendaciones de las autoridades para que termine una Semana Mayor si hechos que lamentar.