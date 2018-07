Absténgase de vender o comprar en Transcaribe

Comercializar y/o vender objetos, alimentos o servicios, es una de las 36 conductas que Transcaribe restringe en sus buses y estaciones, “por la seguridad y respeto a todas las personas que usan el sistema”, dice el capítulo 5: Restricciones y sanciones, del Manual del Usuario de Transcaribe.

Advierte que la persona o usuario que incurra en esta u otra de las conductas restringidas, “podrá ser retirada del sistema, sin derecho a que le sea reembolsado el valor del pasaje y podrá ser dispuesta a disposición de las autoridades”. No obstante, son muchos los usuarios que se las ingenian para vender, una y otra vez, en el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).

En entrevista con El Universal, Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, afirmó que quienes venden en los buses no son “colados”, son usuarios que ingresan a estos vehículos tras pagar su pasaje. Invitó a la ciudadanía a no fomentar “esta mala práctica”.

“Las personas que venden o piden plata en Transcaribe no son usuarios colados. Pagan su pasaje, hacen la mala práctica, los encontramos, los sacamos, pierden el pasaje; vuelven y validan, hacen la mala práctica, los cogemos, vuelven. El negocio, al parecer, les da ganancias para todas esas veces que los sacamos y vuelven a validar su tarjeta”.

Sostuvo que “este tipo de mala práctica ha venido mutando. Desde que comenzó la operación, año 2016, comenzó este tema, pero en muy poca escala. Las personas llegaban con sus chazas, se identificaban, se bloqueaban, se sacaban; fueron mutando y después llevaban bultos más pequeños, hasta llegar a entrar con bolsos o maletines, validar como usuarios, porque no son colados, y al estar en la estación o bus sacar el producto que quieren vender, o pedir plata a otros usuarios”.

El gerente precisó que hoy, “venden lapiceros, dulces, mentas, algunos las toallitas húmedas que venden en todos los semáforos, otros simplemente llegan llorando, pidiendo dinero, contando una historia, y la gente se conmueve y les da el dinero. O puede llegar uno con una pancarta, que dice que no puede hablar, que es mudo, y la gente le da el dinero”.

Es de anotar que el capítulo 5 del Manual del Usuario de Transcaribe también solicita a los usuarios abstenerse de “realizar actividades ajenas a la movilidad, como discursos o manifestaciones políticas o religiosas, interpretar canciones, hacer malabares o presentación de otras actividades artísticas”, y “hacer recolectas de dinero con fines lucrativos. Sólo podrán hacerlo instituciones con previa autorización Transcaribe S.A.”.

Cómo controlarlo

De las conductas expuestas, Ripoll sostuvo que “es muy difícil hacer control en cada uno de los vehículos porque en este momento tenemos más de 200 funcionando. Tendríamos que tener una persona por cada vehículo, lo cual aumentaría el costo y el funcionamiento de Transcaribe”.

Por ello, apeló a la colaboración de los usuarios del sistema. “Nosotros le pedimos a la ciudadanía, primero, que no compre, porque si no hay demanda no hay oferta. Segundo, que denuncie en la estación inmediatamente siguiente el caso”.

Advirtió que “en este semestre se incrementó el tema de venezolanos vendiendo en Transcaribe. Sé que hay un problema social grandísimo con los hermanos de Venezuela, pero por eso tampoco vamos a incomodar a las otras personas. El 10 % de los usuarios de un vehículo puede que le dé algún tipo de ayuda a una persona necesitada, sea o no de Venezuela, pero el otro 90 % no le da y se sienten incómodos”.

“Y lo peor de todo -agregó- es que cuando validas con tu tarjeta estás dándole vía libre a un contrato de adhesión. Es un contrato entre Transcaribe y el usuario, en el que nosotros le vamos a prestar un servicio de transporte, pero hay unos deberes, reglas y derechos, que están en las estaciones, en el Manual del Usuario. Entonces, el usuario que vaya en contra de eso va en contra de ese contrato, por lo tanto va a ser sancionado por la Policía, pero más que la sanción, le pido a la ciudadanía que no fomente estas malas prácticas”.

Dónde venden

Las rutas que transitan por la troncal de Transcaribe son las más usadas para vender objetos, alimentos o servicios. “La troncal es la que más usan porque Transcaribe es un sistema troncoalimentado, esto significa que rutas alimentadoras alimentan la troncal, y obviamente el grueso del personal circula por el Solobús, entonces las rutas 101, X106 y X104 son las más usadas para vender”, dijo Ripoll.

Recalcó que “el tema es bastante complejo y hay que atacarlo ahora, antes de que se crezca. Y hay que recordar que Transcaribe no es autoridad de tránsito ni policiva. Nosotros lo máximo que podemos hacer es decir: “señor, por favor, salga del vehículo, no venda aquí”, pero la persona puede salir, ingresar por otra entrada, validar otra vez su pasaje y seguir con lo mismo. Solo si la Policía lo sanciona va a dejar de vender.

“Gracias a Dios, la Policía ya está implementando el nuevo código y este año ha sancionado 28 personas (por vender dulces, invadir líneas amarillas, entre otras conductas restringidas), pero 28 pueden ser las personas que en un día sacamos del sistema por estar vendiendo. En buena hora aplaudimos eso que está haciendo la Policía y ojalá lo aumente”.

El artículo 146 del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana establece que la amonestación es la medida correctiva que se aplica a quien en un medio de transporte público, perturba la tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto molesto.

Identificados

El gerente de Transcaribe dijo que “nosotros hemos hecho algo de inteligencia y sabemos que hay una familia completa de venezolanos vendiendo en Transcaribe. Los tenemos identificados, así como a las personas que hacen revueltas para bloquear el sistema, por hobby o por cualquier razón. Las tenemos ubicadas y hemos pasado la información a las autoridades”.