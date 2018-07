Acomodadores, el negocio detrás de la falta de parqueaderos en el Centro

Roland Padilla González

Especial para El Universal

Llegar en carro al Centro Histórico representa un dolor de cabeza para cualquier conductor, no importa si llega a trabajar, de rumba o a hacer un ‘mandado’ rápido. La mayor preocupación es: ¿dónde parquear? Con el aumento del parque automotor en la ciudad, los espacios establecidos para tal fin no dan abasto. Pero la falta de zonas autorizadas para parqueo no son el único problema, los conductores buscan alternativas diferentes a los parqueaderos privados, argumentando que los precios son muy altos, más para quienes trabajan en el Centro y deben pasar por lo menos 8 horas en el lugar.

Acomodadores como alternativa

En la calle del Cuartel, La Merced, en las calles interiores de las murallas, en la plaza Fernández Madrid y en otros sitios del Centro, los parqueaderos informales nacen como una solución a la falta de lugares para estacionar. Allí encontramos personas como Salustiano Pérez Teherán, quien lleva más de 20 años cuidando y acomodando vehículos.

Salustiano trabaja en la calle de La Merced, a un costado de los despachos judiciales del Cuartel del Fijo. En esta calle hay señales de tránsito que dejan claro que en la zona está prohibido parquear, aun así, por la cantidad de personas que trabajan en el lugar y la falta de estacionamientos, diariamente se pueden observar 14 carros parqueados, siendo esa la capacidad máxima, según indica el acomodador.

“Aquí en la calle de La Merced solo hay espacio para 14 carros, en el parqueadero que está frente al claustro solo hay espacio para 9 y del otro lado para 16. Yo inicié cuidando 30 vehículos que se estacionan en un lugar que está autorizado, pero debido a la cantidad de personas que llegan hasta los despachos judiciales empezamos a acomodar los carros en la calle, esto por ser muy amplia y porque incluso con los carros parqueados pueden pasar los otros vehículos”, expresó Salustiano.

Pero él no trabaja solo, dos personas más se turnan por días y horas para no entorpecer la labor de sus compañeros. Los cuidadores no tienen tarifas establecidas, ellos saben que su actividad es informal y tienen claro que las calles son espacio público. Los dueños de los vehículos son quienes les reconocen desde 500 pesos en adelante.

Un cuidador de carros en un día común se puede llevar a casa entre 20 mil y 30 mil pesos. Sin embargo, afirman que al llegar la temporada turística estos valores aumentan de manera significativa llegando hasta los 90 mil pesos en un día, esto por la cantidad de vehículos que llegan a la zona y se estacionan durante menor tiempo, dando espacio para que durante el día se preste el servicio de “cuidado y acomodación” a más carros.

Mecanismo de “seguridad”

Quienes utilizan el servicio de los acomodadores saben el riesgo que corren al dejar sus vehículos parqueados en zonas prohibidas. El principal riesgo son los operativos del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), que son constantes. Eso hace indispensable que cada propietario deje en poder del acomodador las llaves de su auto sin importar si llevan años utilizando el servicio o si es la primera vez. Si alguien decide no dejar las llaves asume el riesgo de no encontrar su carro al volver porque es muy posible que se lo lleve una grúa.

Saber dónde trabaja y su número de celular, también es información vital para los acomodadores, pues en caso de no alcanzar a mover el carro antes de que lleguen las autoridades, es necesario que el conductor vaya hasta el sitio y se haga cargo del carro para evitar la multa.

La operación es la siguiente: apenas se enteran de que hay un operativo cerca, los acomodadores se distribuyen para mover los carros mientras “pasa el peligro”. Han ensañado tanto su técnica, que en caso de alerta hacen los movimientos en cuestión de segundos.

Zonas azules, una solución

Desde el 2014, a través del DATT, el Distrito presentó un proyecto con el cual se buscaba solucionar el problema del parqueo informal en la ciudad. El proyecto proponía regular y entregar en concesión zonas de estacionamiento de autos en la vía pública. Las zonas se conocerían como Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), o zonas azules. Estas serían manejadas por un operador privado. Este tipo de zonas han sido establecidas y legalizadas en varias ciudades del país.

En su momento, el DATT afirmó que los cuidadores de carros no debían asustarse porque estos serán tenidos en cuenta para fortalecer la labor y vincularlos al operador privado como empleados. Sin embargo, el proyecto no fue bien recibido en el Concejo y posteriormente fue retirado.

El Universal le preguntó a la autoridad de tránsito qué ha pasado con la propuesta y un vocero del DATT aseguró que se trabaja en los ajustes al proyecto para ser presentado nuevamente ante el Concejo y establecer la creación de dichas zonas para así regular el estacionamiento en el Centro de la ciudad.

El mal parqueo, no solo es el Centro Histórico si no en toda la ciudad, es una de las quejas más frecuentes de vecinos, peatones y otros conductores, un problema que no se ha logrado acabar solo con operativos, por más ‘intensidad’ con que se anuncien.