Acudientes: atentos a cambios en la matrícula contratada

Atenerse a las becas de los colegios privados, financiadas por el Distrito, no es buena opción para los padres de familia de Cartagena, de acuerdo a lo indicado por la Secretaría de Educación.

El despacho distrital anunció que para el próximo año no se renovará la matrícula contratada a todos los privados pues primero se copará la capacidad de cobertura de las instituciones públicas y luego se definirá si son o no necesarios los cupos del plan becario. Además, algunos colegios privados determinaron que no prestarán este servicio en 2018.

Tal es el caso de la Instituto Pestalozzi, en Las Gaviotas, que indicó que para el próximo año no tendrá matrícula oficial contratada, de acuerdo con lo informado por el director de Cobertura de la Secretaría de Educación, Iván Sanes.

“Toda vez que el Instituto Pestalozzi no continuará con el plan becario, la Secretaría de Educación distrital garantizará a los 143 estudiantes que estaban en este colegio a través de matrícula contratada, la continuidad en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen (conocida como el Departamental) por lo que invitamos a los acudientes a que los inscriban”, explicó Sanes.

El funcionario indicó que otro caso similar es el del Instituto Miguel de Cervantes, en Amberes, que no recibirá a estudiantes nuevos de matrícula contratada y solo dará continuidad a los que vienen de años anteriores en este programa.

“Eso no solo será con este plantel sino con todos. Evaluaremos si es necesario seguir contratando con ellos o no dependiendo del estudio de insuficiencia que está próximo a realizarse”, señaló el director de Cobertura.

El estudio al que hizo mención Sanes también definirá cuántos estudiantes están en el plan becario y en qué instituciones educativas pues el Distrito no cuenta con este dato. Además se definirán cuántos son los estudiantes de extraedad (aquellos que por su edad deberían estar en un grado superior) y en qué sectores de la ciudad están.

“Recordamos que el plan becario se garantiza la educación por el año escolar y cada año debe renovarse dependiendo del estudio de insuficiencia. Este año vamos a reorganizar la matricula contratada con el fin de optimizar los recursos públicos”, puntualizó Sanes.

La Asociación de Colegios Privados de Cartagena protestó en varias ocasiones para exigir al Distrito el pago de las matrículas de más de 2 mil estudiantes acogidos en el plan becario pero la Secretaría de Educación aclaró que estos no estaban incluidos en los contratos celebrados y que debían ser asumidos por los planteles.