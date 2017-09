Admiten demanda de Avianca con la que busca declarar ilegal la huelga de pilotos

Se cumple otro día más de la huelga de 700 pilotos de Avianca adscritos a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac).

Mientras las partes no han llegado a un acuerdo para la nivelación salarial, son miles los usuarios quienes se han visto perjudicados por esta situación. Según el último reporte de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (Sacsa), desde el 20 hasta el 27 de septiembre la aerolínea canceló 297 vuelos en Cartagena. También, informó que ayer tuvieron que frenar 19 vuelos que salían de esta ciudad y 21 más que arribarían en el aeropuerto internacional Rafael Núñez.

Bajo calma

En la terminal aérea de Cartagena ya las largas filas desaparecieron y los usuarios que se acercan hasta los puntos de Avianca son aquellos que tienen vuelos programados para la semana que viene. Los viajeros van en busca de una solución oportuna que no retrase sus itinerarios.

Un ejemplo de esto es el caso de María José Pasos, quien tuvo que cancelar su vuelo a Bogotá y comprar un tiquete en otra aerolínea para evitar perder una conexión que la llevaría hasta Canadá.

“Viajo de Cartagena a Canadá y tengo que hacer una conexión con la aerolínea Aircanada en Bogotá el lunes, por lo que vine al aeropuerto para que me definieran si mi vuelo a la capital lo van a cancelar o no.

“Lo que me dicen en Avianca es que ellos no me pueden definir si lo van a cancelar el vuelo o no, solo hasta una hora antes de la que está programada en mi pase de abordar para salir. Estoy bajo incertidumbre y lo que me sugirieron hacer fue que cancelara el vuelo para que no perdiera la conexión, por lo que ahora me toca comprar un pasaje en otra aerolínea para poder llegar a Bogotá”, le contó la afectada a El Universal.

Nuevas propuestas

Se conoció que la Acdac entregó una nueva propuesta a la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, para presentarla a Avianca, procurando que la compañía se vuelva a sentar en la mesa de negociación.

Sobre este tema, el miércoles pasado la compañía aérea les había propuesto a los pilotos el aumento del 28% del salario, el incremento de la licencia de maternidad que iría hasta seis meses, entre otras prerrogativas, como lo era un millón de pesos para la compra de una tableta.

Para el partido

La empresa Avianca anunció que puso en marcha el plan de contingencia para vuelos a Barranquilla el próximo jueves 5 de octubre por motivo del partido Colombia - Paraguay por las Eliminatorias a Rusia 2018.

Los aficionados tendrán a su disposición más de 1.900 sillas desde Bogotá y Medellín, con la operación de aeronaves de mayor capacidad.

Admiten demanda

El Tribunal Superior de Bogotá admitió ayer la demanda interpuesta por Avianca con la que se busca que se declare la ilegalidad de la huelga que desde hace nueve días adelantan.

El Tribunal también ordenó notificar personalmente a Acdac, en la forma y términos previstos en las normas. Una vez se haga efectiva la notificación al presidente del sindicato, se fijará la fecha para la audiencia pública correspondiente en la que se escuchará a las partes y se practicarán las pruebas solicitadas.