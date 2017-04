Advierten riesgos por tránsito de embarcaciones fluviales en el mar

Una nueva problemática afrontan las autoridades marítimas. Las embarcaciones con licencia para navegar en río, están transitando en el mar, poniendo en riesgo la operación y seguridad de otras motonaves en la bahía interior de Cartagena. Así lo advirtió este miércoles el cuerpo de Guardacostas de la ciudad.

El comandante de la entidad, capitán de Fragata Jorge Enrique Herrera Mesa, señaló que en la última semana se han inmovilizado seis embarcaciones de tipo fluvial, entre esas, motonaves transportando pasajeros y barcazas llevando material de construcción y maquinaria pesada hacia la zona insular de la ciudad.

"Estas barcazas o motonaves no están autorizadas para operar en el mar, solo deben ser utilizadas en el río -explicó el oficial-. Lo que está ocurriendo es que sacan la licencia fluvial y se ponen a trabajar en el sector marítimo y son ambientes totalmente diferentes, porque las motonaves catalogadas para operar en el mar deben cumplir con los requisitos exigidos por la autoridad marítima. Son sometidas a pruebas rigurosas para enfrentar situaciones como la corriente o la marea. Son aspectos distintos a los que se pueden presentar en un río".

Aumentaron los controles

Guardacostas indicó que para evitar una contaminación o accidente en el mar, se intensificaron los operativos para evitar el tránsito de este tipo de embarcaciones. La lupa-indicó el comandante de ese organismo- está puesta sobre las barcazas, jet ski y motonaves con matrícula fluvial.

"Es un riesgo que una motonave de esas, termine en un área de poca profundidad, en una playa o colisionando con un buque en la bahía interior de Cartagena, porque a veces ni luces de navegación llevan y mucho menos una póliza que la ampare, en caso de un accidente. Si esto no se controla, puede originar un riesgo en la bahía y es lo que hemos evitado", recalcó.

Aseguró, que, en el caso de las barcazas, los contratistas por ahorrarse dinero de transporte piden el servicio de estos artefactos, pero "finalmente, con la sanción, terminan gastando mucho más de lo que se querían economizar".

Este año, van 15 inmovilizaciones de este tipo. Los sectores donde más se decomisan motonaves con matrícula fluvial son la isla de Cholón y Playa Blanca; mientras que en el corregimiento de La Boquilla se inmovilizan las barcazas.

Sanciones

No llevar luces de navegación, tener matrícula fluvial, no portar chaleco salvavidas, no tener personal de este tipo y no portar licencia los tripulantes, son algunas de las acciones que son sancionadas.

Si una embarcación es sorprendida violando la normativa marítima, se inmoviliza y coloca a disposición de la Capitanía de Puerto de Cartagena, para que tome las acciones a las que haya lugar.

Además de las sanciones económicas que se pueden imponer al propietario, la motonave queda reseñada y en consigna, por lo que no podrá salir al mar.

"La recomendación a los contratistas u operadores turísticos es que usen solo embarcaciones avaladas por la autoridad marítima, que son las que cumplen con la normatividad y garantizan unas operaciones seguras", concluyó el comandante de Guardacostas, capitán de Fragata, Jorge Enrique Herrera Mesa.