Agente de tránsito devolvió la cartera que se encontró con documentos y dinero

A las 5:00 de la mañana del 2 de marzo, Claudio Antonio Núñez se levanta para salir a trabajar en su Jeep Nissan. Lleva 31 años siendo conductor de los populares “jeeps colectivos” en El Pozón y su ruta es de ahí hasta la Bomba El Amparo.

Cuando está listo para ir al turno recuerda que debe comprar unos repuestos y hacerle al carro cambio de aceite, pero antes de eso, se queda en casa terminando otros quehaceres. No se imagina que en la salida que planea y realiza a las 11:30 de la mañana, su cartera se perderá con todos sus documentos y 530 mil pesos en efectivo, que pensaba utilizar para engallar su carro.

A buscar los repuestos

“Cojo mi moto y salgo con destino a uno de los talleres que están frente a Villa Estrella. Como veo que tengo que dar mucha vuelta para ir al otro lado de la carretera, dejo mi moto fuera de la Olímpica y cruzo.

“Cuando voy caminando, saludo a un agente de tránsito y sigo. Llego al negocio, compro unos tornillos y un aceite, luego paso por donde un radiador, un eléctrico y me devuelvo a casa”, recuerda Claudio Antonio.

Cartera perdida

A las 12:00 del día, Claudio llega a su casa en el sector 14 de Febrero en El Pozón, su esposa le dice “amor, regálame 2 mil pesos”. Núñez no lo piensa, lleva su mano al bolsillo. Es ahí cuando se da cuenta que su cartera se ha perdido.

Vuelve a los negocios donde estuvo, pero nadie le da respuesta, así que regresa a casa a la 1:00 p. m., con mucha tristeza.

El milagro

Mientras Claudio está en su hogar pensado dónde perdió su billetera, el agente de tránsito Nayith Caraballo Díaz, se la encuentra estando de servicio en la cebra frente a la Olímpica de Villas de la Candelaria.

“Cuando estoy de pie en la mitad de la calle dando la señal para que los vehículos paren, miro a un lado y me doy cuenta que hay una cartera. Me agacho, la miro, y me doy cuenta de que tiene dinero, pero lo dejo ahí. Busco un número de teléfono. Marco el primero, pero está apagado. Intento con el segundo y me contesta un joven, entonces le digo: ‘Buenas, con el señor Claudio Núñez’ el chico me responde ‘No habla con él, pero soy su hijo’.

“Mi nombre es Nayith Caraballo y tengo la cartera de tu papá”, cuenta que le dijo. Por el afán de recuperar los documentos de su padre, el chico dice “Dígame dónde la puedo recoger”. El agente, para guardar su integridad y evitar caer en algún error como alguno de sus compañeros, le responde que llegue a su casa. Así que le da el número telefónico y la dirección.

Vuelven la esperanza y la cartera

A las 4 de la tarde, Claudio sigue pensativo y triste. De repente suena su celular y es la llamada que le arregla el día por completo. “Mi hijo me llama y me dice, ‘papá, un señor me llamó a decirme que tiene tu cartera’ y me pasó su número de teléfono. Así que lo llamé”, cuenta el padre de 12 hijos.

Finalmente Claudio llega a casa de Nayith. El agente lo recibe en su casa y le entrega al conductor la cartera con todos sus documentos y los 530 mil pesos. Claudio, por tan buena labor, intenta reconocerle algo de dinero, pero el hombre no acepta. A lo que no se puede negar es a recibir de Claudio un abrazo sincero, lleno de gratitud y emoción; el conductor de jeep ha comprobado que aún existen las buenas personas.

Otra de las cosas que el hombre le contó a Q’hubo es que desde muy niño su madre le enseñó a ser honesto. Agregó que no es primera vez que le sucede un caso como este . “Una vez me encontré la cartera de una joven que trabajaba en el Centro. Ahí también busqué el número, la llamé y se la entregué. Tampoco le recibí dinero”, expresó.